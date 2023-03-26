دبي أوبرا تستضيف المايسترو طاهر مامللي

المصدر: دبي- جاسم حمد

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تستضيف دبي أوبرا 22 أبريل المقبل المايسترو طاهر مامللي على رأس أوركسترا كبيرة، وباقة من كبار المطربين مثل:

سعود أبو سلطان، وليندا بيطار وأليسيا موراليس وعامر خياط، في حفل موسيقي عالمي آسر يعيد الجمهور إلى ذكريات الزمن الجميل.

يقود الأوركسترا المايسترو الشهير طاهر مامللي، وهو ملحن وموسيقي سوري، ألّف أغنيات لأكثر من 70 مسلسلاً درامياً.

وتعاون مع عدد كبير من المطربين العرب والعالميين، منهم كاظم الساهر، عبير نعمة، سيرين عبد النور، عبد الله الرويشد، أصالة نصري، نور مهنا، وشاهد برمادا، وعلى الديك، وسعود أبو سلطان، وآخرون.

ومن أشهر أعماله مقطوعات موسيقية لمسلسلات كلاسيكية مثل الزير سالم، بقعة ضوء، التغريبة الفلسطينية، الفصول الأربعة، ضيعة ضايعة، أحلام كبيرة، أهل الغرام، وذكريات الزمان الجميل.

ويقدم عازف البيانو وقائد الفرقة الموسيقية الإيطالي الشهير إبيفانيو كوميس، وهو فنان حاصل على العديد من الجوائز، أمسية موسيقية كلاسيكية فريدة في دبي أوبرا 23 أبريل المقبل.

وسيفتتح كوميس الحفل مع Sonata in G minor للمؤلف الموسيقي موزيو كليمنتي، تليها معزوفة Polonaise-fantaisie in A-flat major للموسيقار فريدريك شوبان.

وهذه المعزوفة التي ألفها شوبان عام 1846 تعتبر من أكثر أعماله تعقيداً وتفصيلاً.