«ليالي مقتنيات دبي» تستشرف آفاق الإبداع في حضرة روائع الفن

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق فعاليات النسخة الأولى من مبادرة «ليالي مقتنيات دبي» غداً وتستمر حتى 31 مارس الجاري، وتشهد تقديم سلسلة من الفعاليات والجلسات النقاشية، في مناطق متنوعة من دبي، وذلك حسب ما أعلنت «مقتنيات دبي»، المجموعة الفنية المؤسساتية الأولى من نوعها للفن الحديث والمعاصر لمدينة دبي.

وتعد «مقتنيات دبي»، التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة جديدة أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وتديرها بالشراكة مع «مجموعة آرت دبي»، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجمهور لاستكشاف وتقدير الأعمال الفنية المهمة، وتأسيس وترسيخ ثقافة جمع المقتنيات الفنية في الإمارة لأمد طويل.

أجواء حيوية

وقالت منى فيصل القرق، رئيسة اللجنة التنظيمية الخاصة بـ«مقتنيات دبي» المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث في «دبي للثقافة»: «تعتز مبادرة «مقتنيات دبي» بدورها في تحفيز وخلق أجواء حيوية تُحدد ملامحها تعابير ثقافية ملهمة. من خلال نموذج فريد ومبتكر يقوم على الجمع بين الأعمال الفنية المهمة من المجموعات الخاصة». وأضافت: «تُبرز المبادرة تنوع النسيج الإبداعي الذي تتميز به دبي، عبر تقديم مجموعة دائمة التطور من الأعمال الفنية التي تعكس قصص المدينة وأهلها. وتؤكد مبادرتنا الجديدة بعنوان «ليالي مقتنيات دبي» على رسالة «مقتنيات دبي» الهادفة إلى بناء مجتمع من رعاة الفن الملتزمين بتقديم الدعم وإيقاد شعلة الإبداع في الإمارة، حيث توفر المبادرة منصة جديدة تتيح للجمهور المحلي استكشاف قصص المجموعة الفنية والتواصل مع أعضاء المجتمع الإبداعي ورعاة الفنون والمبدعين».

ويتضمن برنامج النسخة الأولى من المبادرة المقرر عقدها سنوياً، مجموعة جلسات نقاشية حول بناء المؤسسات، وجمع الأعمال الفنية من قبل المختصين المؤثرين بمجال الفنون، والتعريف بالمقتنيات المؤسساتية لشركة «أ.ر.م. القابضة» بهدف إظهار كيف تصبح المؤسسات الحديثة جزءًا لا يتجزأ من المشهد الإبداعي في دبي، إلى جانب عروض الأفلام، وتنظيم زيارات لمشاهدة مجموعات المقتنيات الخاصة برعاة الفن ومراسم الفنانين المعروفين المقيمين في دولة الإمارات.

من جانبها، أفادت بنديتا غيون، المديرة التنفيذية لـ«آرت دبي»، وكارلو ريزو، مدير «مقتنيات دبي»: بأن «ليالي مقتنيات دبي» هي أول مبادرة فنية تجمع شمل مجتمع «مقتنيات دبي»، لتُقدم تشكيلة من الأنشطة التي تتيح للجمهور المحلي فرصة مشاهدة المجموعة الفنية والتواصل مع الفنانين ورعاة الفنون في الإمارة، وأشارا إلى أن سلسلة المحادثات والنقاشات التي ينظمها الحدث تبرز أصوات وآراء المبدعين المحترفين، وجامعي الأعمال الفنية الملتزمين بتغيير مشهد جمع المقتنيات الفنية على مستوى المؤسسات...».