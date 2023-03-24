سلطان النيادي يقرأ شعراً مع أطفال «أصوات أجيال المستقبل»

المصدر: دبي- البيان

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قدم رائد الفضاء سلطان النيادي أداء شعرياً متميزاً مع كل من الشاعرة الإماراتية، د. عفراء عتيق، والشاعر هاري بيكر، إضافة إلى الفائزين في مسابقة «أصوات أجيال المستقبل»: هزاع علي سالم محمد اليليلي، وإيثان ديسوزا. جاء العرض احتفاء باليوم العالمي للشعر، وضمن حلقات برنامج «الإمارات للآداب في الفضاء»، والذي تنظمه مؤسسة الإمارات للآداب، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء.

وألقى المشاركون قصيدة «أهداف التنمية المستدامة»، والتي تم كتابتها بأسلوب الشعر الملحون (الصلام)، وباللغتين العربية والإنجليزية، وتضيء على الأهداف الـ17، التي وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

أهداف

وأعربت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لمبادرة «أصوات أجيال المستقبل»، عن بالغ سعادتها بالأداء الشعري، ومساهمته في تسليط الضوء بشكل مختلف على أهداف التنمية المستدامة، وأهمية الشراكات في تحقيقها، وقالت: «تمثل الشراكات أساساً لتحقيق أي تقدم ملموس؛ تعد محطة الفضاء الدولية مثالاً حياً على ما يمكن تحقيقه من أهداف مشتركة عند التعاون مع بعضنا البعض. يطيب لي شكر جميع المشاركين في هذا الأداء الشعري المذهل، والذي من شأنه أن يلهم الأجيال القادمة من قادة مستقبل الاستدامة».

وأضافت: «حددت الأمم المتحدة 17 هدفاً للتنمية المستدامة. يتطلع كل الأطفال المشاركين في مبادرة «أصوات أجيال المستقبل» لتحقيق هذه الأهداف وللتعاون، ليكونوا جزءاً من الحل، وذلك لبناء عالم أفضل للجميع. تلهم المبادرة العديد من الأطفال، لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم المبدعة لقطاع الفضاء في المستقبل، واستلهام أحدث الحلول للأزمات، التي يواجهها كوكب الأرض من التجارب الفضائية».