انطلاق فعاليات "ليالي مقتنيات دبي" بعد غد

المصدر: البيان

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تستضيف دبي خلال الفترة من 25 حتى 31 مارس الجاري فعاليات النسخة الأولى من مبادرة "ليالي مقتنيات دبي" التي تديرها هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"بالشراكة مع "مجموعة آرت دبي"

تُعقد "مقتنيات دبي" تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وهي المجموعة الفنيّة المؤسساتية الأولى من نوعها للفن الحديث والمعاصر لمدينة دبي تأسست بهدف إتاحة الفرصة أمام الجمهور لاستكشاف وتقدير الأعمال الفنية الهامة وتأسيس وترسيخ ثقافة جمع المقتنيات الفنيّة في الإمارة لأمد طويل.

وقالت منى فيصل القرق، رئيسة اللجنة التنظيمية الخاصة بـ "مقتنيات دبي" المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث في "دبي للثقافة" إن مبادرة "مقتنيات دبي" تعتز بدورها في تحفيز وخلق أجواء حيوية تُحدد ملامحها تعابير ثقافية ملهمة. من خلال نموذج فريد ومبتكر يقوم على الجمع بين الأعمال الفنية الهامة من المجموعات الخاصة..لافتة إلى أن المبادرة تُبرز تنوّع النسيج الإبداعي الذي تتميز به دبي عبر تقديم مجموعة دائمة التطور من الأعمال الفنيّة التي تعكس قصص المدينة وأهلها.. مؤكدة على رسالة المبادرة الهادفة إلى بناء مجتمع من رعاة الفن الملتزمين بتقديم الدعم وإيقاد شعلة الإبداع في الإمارة حيث توفر المبادرة منصة جديدة تتيح للجمهور المحلي استكشاف قصص المجموعة الفنيّة والتواصل مع أعضاء المجتمع الإبداعي ورعاة الفنون والمبدعين المحترفين.

ويتضمن برنامج النسخة الأولى من المبادرة المقرر عقدها سنوياً مجموعة من الجلسات النقاشية حول بناء المؤسسات وجمع الأعمال الفنيّة من قبل المختصين المؤثرين في مجال الفنون والتعريف بمجموعة المقتنيات المؤسساتية لشركة "أ.ر.م. القابضة" بهدف إظهار كيف تصبح المؤسسات الحديثة جزءًا لا يتجزأ من المشهد الإبداعي في دبي إلى جانب عروض الأفلام وتنظيم زيارات لمشاهدة مجموعات المقتنيات الخاصة برعاة الفن ومراسم الفنانين المعروفين المقيمين في دولة الإمارات.

من جانبها أفادت بنديتا غيون المديرة التنفيذية لـ"آرت دبي" ان "ليالي مقتنيات دبي"هي أول مبادرة فنيّة تجمع شمل مجتمع "مقتنيات دبي" لتُقدّم تشكيلة من الأنشطة التي تتيح للجمهور المحلي فرصة مشاهدة المجموعة الفنيّة والتواصل مع الفنانين ورعاة الفنون في الإمارة..مشيرة إلى أن سلسلة المحادثات والنقاشات التي يُنظمها الحدث تبرز أصوات وآراء المبدعين المحترفين وجامعي الأعمال الفنية الملتزمين بتغيير مشهد جمع المقتنيات الفنيّة على مستوى المؤسسات كما سيشمل برنامج الحدث الممتد على مدار أسبوع كامل تقديم فرص يومية تُمكّن الجمهور من رؤية الأعمال الفنيّة والتعرف بشكل أكبر على المجموعة.

تقوم "مقتنيات دبي" على مبدأ الشراكة مع الرعاة الذين يدعمونها من خلال منظومة مبتكرة تتيح لهم إعارة الأعمال الفنية مع احتفاظهم المستمر بالملكية القانونية ويتم اختيار الأعمال الفنيّة والموافقة عليها من قبل لجنة تنظيمية مستقلة. ويُمكن للجمهور الاستمتاع بجميع الأعمال الفنية وإيجاد معلومات حول الفنانين والرعاة بالإضافة إلى مساهمات الكُتّاب والباحثين والأكاديميين، من خلال المتحف الرقمي لمبادرة "مقتنيات دبي".

وتتفاعل الأعمال الفنية المختارة ضمن "مقتنيات دبي" مع مواضيع مرتبطة بالتطوّر التاريخي لإمارة دبي ودولة الإمارات وتعكس قيم الانفتاح والتنوع والترابط المتجسدة في روح دبي والإمارات. وبالرغم من تركيزها على روح وتاريخ دولة الإمارات والمنطقة إلا أن "مقتنيات دبي" هي مجموعة عالمية دون قيود جغرافية تُمثل حاليًا فنانين من أكثر من 40 دولة.