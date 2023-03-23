«دبي للقرآن» في رمضان.. برامج تنبض بالروحانيات

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت إذاعة دبي للقرآن الكريم من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن إطلاق دورة برامجية رمضانية جديدة ومتكاملة، تضم 5 برامج تخاطب من خلالها المستمعين بأثير روحاني، يشتمل على تنوع كبير في المضامين الدينية التي تنسجم مع القيم الإيمانية للشهر الفضيل.

تبث إذاعة «دبي للقرآن» على موجة «91.4» إف إم، برنامج «وسع البارض» من تقديم المحاضر الدكتور صلاح الدوبي، ليقدم فيه النصائح للصائم عن كيفية التعامل مع محيطه بشكل إيجابي وبناء، أثناء فترة صيامه، كما يقدم البرنامج شرحاً عن بعض الممارسات الروحانية والعقلية والبدنية في الشهر الكريم.

كما سيقدم المحاضر عبدالله الكمالي برنامج «من مواعظ الصحابة» الذي يتحدث فيه عن مواعظ من كلام الصحابة رضوان الله عليهم، مع الحديث عن بعض تفاصيل حياتهم، ومحاولة إسقاطها على مجتمعنا وطريقة تعاملنا مع الآخرين.

وتبث الإذاعة برنامج استشارات نفسية من تقديم الدكتور عادل كراني رئيس الاستشاريين النفسيين العرب، الذي يقدم الاستشارات النفسية للراغبين بذلك.

ويأتي برنامج «بينك والقرآن» مع المحاضر الدكتور عبدالله موسى طيلة أيام الشهر الفضيل، ليتكلم عن العلاقة الروحانية بالآيات العظيمة من كتاب الله الكريم، وكيفية تحويلها إلى سلوك إيجابي ومثمر في المجتمع.

كما تبث إذاعة «دبي للقرآن» برنامج «حل وترحال» من تقديم الدكتور حسن العشري، ويحاوره وائل عبدالله، والذي يتناول فيه جانب السفر والهجرة والتجارة في حياة الأنبياء من آدم عليه السلام حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والدروس المستفادة من هذا الجانب المليء بالأحداث.

وتأتي الختمات لأجزاء القرآن الكريم في الدورة البرامجية الرمضانية بأصوات مجموعة من أفضل مجودي ومرتلي القرآن الكريم وهم القراء: أحمد العجمي، عبد المحسن القاسم، علي بن عبد الرحمن الحذيفي، ياسر المزروعي، وإبراهيم الأخضر. وبهذا الخصوص قالت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نأمل دائماً من خلال أثير «دبي للقرآن» في تقديم الأفضل لخدمة المجتمع، وفي هذا العام قامت الإذاعة بإنتاج 5 برامج جديدة في الشهر الفضيل.