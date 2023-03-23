«دبي للكتابة» يناقش دور الترجمة في النهوض بالمحتوى العربي

المصدر: دبي ـــ البيان

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نظمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ورشة تدريبية حول الترجمة العلمية في إطار فعاليات برنامج دبي الدولي للكتابة، المبادرة المعرفية الرائدة التي تستهدف النهوض بقدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم الأدبية ودعم طموحاتهم الإبداعية. وسلطت الورشة الضوء على الدور المحوري للترجمة العلمية في نقل ومشاركة المعرفة والنهوض بالمحتوى المعرفي العربي، تحت إشراف المدرب الدكتور غانم السامرائي.

ركيزة

جاء إطلاق هذه الورشة استكمالاً للبرامج والفعاليات المعرفية المتنوعة التي تندرج تحت مظلة «برنامج دبي الدولي للكتابة» الذي يعد ركيزة أساسية ضمن منظومة مبادرات ومشروعات «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، لما له من دور في تعزيز قدرات ومواهب الشباب وتمهيد الطريق نحو التميز والنجاح من خلال رفدهم بمختلف المعارف والأدوات اللازمة لتحقيق طموحاتهم المعرفية والأدبية.

وشهدت الورش والجلسات التدريبية المتنوعة التابعة للبرنامج تخريج نخبة من المبدعين الذين حققوا إنجازات نوعية وخرجوا بنتاجات أدبية متميزة حازت تقديراً واسعاً.

وتعزى أهمية الترجمة العلمية إلى حجم مساهمتها في تعزيز مسارات نقل المعرفة ومشاركتها على المستوى العالمي.

إنجازات

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «تمثل ورشة الترجمة العلمية إضافة قيمة إلى سلسلة الفعاليات المعرفية والتدريبية المتنوعة التي تم إطلاقها في إطار برنامج دبي الدولي للكتابة، والذي أرسى دعائم رحلته المعرفية منذ قرابة عقد من الزمن، ومهد الطريق لإنجازات نوعية مهمة في مختلف ميادين المعرفة».

وتابع : «يواصل البرنامج من خلال مشروعاته المعرفية المتعددة مسيرته الرائدة للارتقاء بالحركة المعرفية محلياً وعالمياً، وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين والمبتكرين وأصحاب المواهب من الشباب لتطوير مهاراتهم في مجالات الكتابة المتنوعة استناداً إلى أسس لغوية ومعرفية وعلمية متينة وبناء جيل جديد من قادة الفكر والأدباء».