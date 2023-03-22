36 مبدعاً في «آية الفني» بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان النسخة الأولى من «معرض آية الفني»، في فندق باهي قصر عجمان بمشاركة أكثر من 36 فناناً ومبدعاً، وذلك بهدف إثراء المحتوى الفني في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك، والتعريف بالقيم والتقاليد الرمضانية الأصيلة من خلال الأعمال الفنية بلغات مختلفة تجسّد القيم العربية الإسلامية.

ويقدّم المعرض الذي انطلق في الـ18 من مارس ويستمر حتى الـ26 من شهر أبريل المقبل، تجارب فنية غامرة، حيث يتم عرض العديد من الرسومات والأعمال الفنية ذات الطابع الإسلامي التي تعود لفنانين مشهود لهم عالمياً من الهند، والفلبين، والجزائر، وباكستان، والمغرب، ومصر، وإيران.

ويهدف هذا المعرض الفني إلى التعريف بالفنون ذات الطابع الديني والإسلامي من خلال تجربة فريدة من نوعها، كما يجسّد صورة عجمان كوجهة رئيسية للفن والثقافة، إضافةً إلى دعم وتشجيع الفنانين وبناء علاقة مستدامة عبر عرض أعمالهم الإبداعية.

وتماشياً مع الأجواء الرمضانية السائدة، التي تركز على العبادة والروحانية، يتيح المعرض للزائرين الفرصة للتعرف على مختلف الفنون الإسلامية، كما يترجم رؤية إمارة عجمان في تأصيل الفنون الإسلامية وتجديدها وترسيخ حضورها على الساحة الدولية، ويعكس حيوية هذه الفنون وعمقها التعبيري كلغة فنية عالمية.

دعم

ويسهم «معرض آية الفني» بشكل كبير في دعم القطاع الفني والثقافي في عجمان من خلال دعم المواهب الثقافية والفنية من مختلف المجالات، كما يوفّر للفنانين منصة متطورة للتفاعل مع المجتمع من خلال عرض أعمالهم الفنية في أجواء رمضانية يطغى عليها الطابع الديني، كما يمكن لزوار الإمارة التعرّف على القدرات الإبداعية للفنانين من مختلف المدارس الفنية، ما يسهم في تعزيز مكانة عجمان كحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، مواكباً في ذلك الجهود الحثيثة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لدعم القطاع الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ الآفاق الثقافية والفنية الغنية.

فرصة

وعن المعرض قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «إن الدائرة تتخذ من «معرض آية الفني» فرصة للاحتفاء بالفنانين والمبدعين من دول العالم في أجواء رمضانية وروحانية فريدة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع التعرّف على فنون متنوعة والاستمتاع بها، وهذا يؤكد حرص الدائرة على دعم المواهب وتوفير منصات مبتكرة لعرض إبداعاتهم وإتاحة آفاق جديدة أمامهم للنمو والازدهار والحفاظ على المكتسبات الفنية، وهذا تأكيد على مكانة إمارة عجمان كمركز متميز لإطلاق الطاقات الثقافية والفنية المبدعة، ما يسهم في رفد القطاعات السياحية والفنية وصولاً إلى تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للإمارة».

ويقام «معرض آية الفني» بالتعاون مع مجتمع باينتبراش والشريك الدولي هاوس أوف كريتفتي - الهند، وفندق باهي قصر عجمان، وبرعاية كل من صحيفة الخليج تايمز، ويونج تايمز، وزي تي في، ومجموعة الضيافة.