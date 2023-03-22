قصر الوطن يستضيف عدداً من كبار المواطنين في جولة ثقافية ملهمة

المصدر: أبوظبي ــــ البيان

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استضاف قصر الوطن يومي 20 و21 مارس الجاري أكثر من 90 من كبار المواطنين وكبار السن في جولة في قصر الوطن للتعرف على إنجازات الدولة الملهمة بين الماضي والحاضر.

وشاهد كبار المواطنين خلال هذه الجولة ملامح جمال القصر التي تعكس روعة التصاميم والزخارف والأشكال الهندسية البديعة لفنون العمارة العربية والإسلامية، والمجموعة الواسعة من القطع الأثرية والمخطوطات النادرة التي تستعرض تاريخ العالم العربي والمساهمات العربية في الحضارة الإنسانية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى العمل الفني الفريد «طاقة الكلام»، الذي أبدعه الفنان الإماراتي مطر بن لاحج، والذي يجسد إرث العطاء المستدام الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث يستلهم مقولات مأثورة من كلام الوالد المؤسس، ويجسدها بأسلوب هندسي دقيق. كما شاركوا في جولة معرفية غنية برفقة مرشد خاص داخل القاعات والمرافق المهيبة لقصر الوطن وتجولوا في القاعات المخصصة لاستضافة الجلسات الدورية للمجلس الأعلى للاتحاد وغيرها من الاجتماعات والقمم الرئاسية المهمة التي لعبت دوراً مهماً في رسم ملامح سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحظي الضيوف من كبار المواطنين بأوقات اجتماعية مميزة مع بعضهم البعض على مأدبة غداء شهية في قاعة الفوالة، قبل أن يشاركوا في جولة خارجية للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة للحديقة الخارجية لقصر الوطن وأفق أبوظبي الساحر. وكبادرة شكر وعرفان لهذه الفئة المهمة من المجتمع، حصل كبار المواطنين على عدد من الهدايا التذكارية الشخصية من قصر الوطن.