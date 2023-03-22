«أبوظبي للفن العام» ترسّخ إرث الإمارة وتروي هويتها

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، أمس، أحدث مبادراتها «أبوظبي للفن العام»، سعياً إلى تعزيز إرث الإمارة العريق المتمثل في الاستثمار في الثقافة بما يرسخها في عقول ووجدان الأفراد والنسيج الحضري للمجتمع.

وتخلل حفل الإطلاق كشف النقاب عن «موجة»، وهو عمل فني إعلامي رقمي من إبداع المجموعة الفنية «d’strict» في المجمع الثقافي بأبوظبي. وعبر استخدام تقنية الوهم، تم إعادة تركيب العمل الفني بشكل ثنائي الأبعاد مع إنشاء موجات ثلاثية الأبعاد متموجة بشكل متصاعد، علماً أنه تم عرض هذا العمل لأول مرة على شاشة عملاقة في COEX K-Pop Square، سيول، كوريا الجنوبية.

تعزيز الإبداع

تعكس برامج المبادرة جوهر الهوية الثقافية للعاصمة، بما يرسخ الشعور بالانتماء وتعزيز الإبداع، ويتيح الفرصة أمام الجميع للمشاركة في البرامج الثقافية الجديدة، وذلك انطلاقاً من كونها حافزاً للإبداع والتعبير الفني في المجال العام، وتمثل جهود المشاركة المجتمعية جزءاً لا يتجزأ منها.

وسيتم تخصيص استثمار بأكثر من 35 مليون دولار للمبادرة سنوياً لمواصلة رسالة دعم الصناعات الإبداعية بشكل عام من خلال الفن العام.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: «تثري مبادرة أبوظبي للفن العام الحياة في العاصمة من خلال استقطاب الفنون العالمية وإشراك أفراد المجتمع، ويعكس تأييدنا القوي ودعمنا للفن العام لدوره المهم في تسهيل إشراك المجتمع وتواصله، وإلهام الشعور بالفخر والاعتزاز والمسؤولية المدنية. ورغم أن الفن العام كان وما زال يمثل جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية لمدينتنا ورسالتها، فإن مبادرة «أبوظبي للفن العام» ستسهم في تعزيز الإبداع والبنية التحتية الثقافية. وتواصل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جهودها لتطوير وتنمية المنظومة الفنية ودعمها على الصعد كافة وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية أولى للثقافة والفنون».

وقال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي أن المبادرة «هي المنصة التي يلتقي فيها الإبداع والبنية التحتية المتكاملة. وتعكس التزامنا بتعزيز النسيج المجتمعي الحضري والثقافي للإمارة، وإدخال الفن في الحياة اليومية لأفراد المجتمع المحلي والزائر. نحن فخورون بمواصلة جهودنا لتمكين عاصمتنا ثقافياً من خلال تحويل المساحات إلى منصات إبداعية وجمالية فنية، مما يرسخ مكانة الإمارة المكان الأكثر ملاءمة للعيش والإبداع».