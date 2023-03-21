ندوه الثقافة والعلوم تكرم الصالونات الأدبية والقرائية في الإمارات

المصدر: دبي ـــ رشا عبد المنعم

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كرمت ندوة الثقافة والعلوم بدبي، المبادرات والصالونات الأدبية والقرائية في الإمارات، وذلك بحضور بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، وجمال الخياط المدير المالي، وعائشة سلطان رئيسة اللجنة الثقافية، ولفيف من المهتمين والأدباء، وذلك تزامناً مع شهر القراءة، وتثميناً للدور الرائد في تعزيز ثقافة القراءة في المجتمع، والنهوض بالحركة الثقافية بشكل عام، إلى جانب الدور الرائد لهذه الصالونات والأندية في كسر العزلة التي اجتاحت العالم أثناء جائحة «كوفيد 19»، حيث حرصت تلك الأندية على أن تكون بصيص أمل ونافذة نجاة ومعرفة للقارئ والمجتمع بشكل عام.

برامج وصفحات

وأكد بلال البدور أن احتفالية التكريم أتت لتسليط الضوء على جهود وتفاني نوادي القراءة في القيام بدورها الذي تؤمن به، وهدفها في نشر المعرفة، وخلق ذائقة قرائية لدى قاعدة عريضة من المهتمين. وأشاد بتلك الكوكبة من النوادي التي تؤكد عمق رؤية القيادة الحكيمة في تخصيص شهر للاحتفاء بالقراءة والجهود القرائية، سواء من خلال الصالونات والأندية، أو الجوائز والمسابقات الأدبية، وما تقوم به وسائل الإعلام من تخصيص برامج وصفحات لمد القارئ بمزيد من المعرفة. ومن هذا المنطلق توجب الوقوف في شهر القراءة الوطني، وقفة تحية لكل نوادي القراءة في دولة الإمارات التي وجب تكريمها تقديراً لدورها.

وخلال الحدث كرم بلال البدور صالون الملتقى الأدبي الذي تأسس عام 1995 بأبوظبي على يد أسماء صديق المطوع بهدف الارتقاء بالقدرات المعرفية الفكرية، ويضم الصالون سيدات من مختلف جنسيات الوطن العربي. وتسلمت التكريم عن الصالون الدكتورة عزة جلال هاشم.

كما تم تكريم صالون «ملتقى الروايات» نظراً للشعبية التي يحظى بها والذي تأسس عام 2009 وتسلمت العضوة والمؤسسة داليا أبو العطا، درع وشهادة التكريم؛ وذلك لدور الملتقى الذي يضم حوالي 30 عضوة من مختلف الجنسيات العربية، في تشجيع القراءة في مختلف المجالات لتحصيل معارف في مختلف العلوم الأخرى.

مبادرات نوعية

وحظيت «استراحة معرفة»، إحدى مبادرات مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتكريم خلال الحفل. وتهدف المبادرة إلى تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة معرفياً. وقد أسهمت في نشر ثقافة القراءة في المجتمع داخل وخارج الإمارات، كما نظمت العشرات من الجلسات المعرفية لمتخصصين في شتى المجالات، وحرصت على الوجود الفاعل في معارض الكتب الرئيسية في دولة الإمارات والمعارض الدولية، وتسلم تكريم المبادرة سالم العويس مدير برنامج دبي الدولي للكتابة.

وتسلمت الدكتورة موزة الشومي درع وشهادة التكريم نيابة عن مجلس شما محمد للفكر والمعرفة نظراً لدوره في دعم الثقافة الوطنية، وبناء جسر معرفي بينها وبين الثقافة العالمية ومختلف التوجهات الفكرية التنويرية، والتركيز على خلق علاقة مستدامة بين المجتمع وبين القراءة، ولمساهمته الثقافية ومبادراته النوعية.

وخلال الحفل تم تكريم مؤسسة بحر الثقافة التي أسستها الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان، كملتقى أدبي يناقش الأعمال الروائية المميزة، وبعد مرور عدة أعوام، وتحديداً في عام 2013، انتقل ليصبح مؤسسة أسهمت ولا تزال بشكل واسع في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي.

وتسلمت مها شاكر درع وشهادة التقدير من ندوة الثقافة والعلوم نيابة عن المنتدى العربي للكتاب «اقرأ» الذي تأسس في عام 2011 تماشياً مع فلسفة التجديد والابتكار، حيث كان من أوائل الأندية القرائية العربية في دبي وملاذاً للشغوفين بلغة الضاد.

أجنحة القراءة

وتم تكريم مبادرة «شرفة القراءة»، التي انطلقت في مارس 2019 لتكون صالوناً أدبياً، ليضاف هذا الإنجاز إلى رصيدها، وتسلمت التكريم مؤسسة المبادرة المهندسة عزة بنت سليمان، والتي أكدت أن «شرفة القراءة» تجمع نخبة من المثقفين لقراءة كُتب مختارة لتعزيز قيم التسامح عبر نشر الثقافة الإيجابية.

وختمت فعاليات الحفل بتكريم صالون المنتدى الثقافي الذي تأسس في عام 2020، كخطوة استباقية لمواجهة العزلة الشاملة التي فرضتها إجراءات وباء كورونا على الجميع. وقد استقطب المنتدى الاهتمام المجتمعي والإعلامي من خلال الجلسات واللقاءات المتميزة التي شارك فيها كبار أهل الفكر والأدب والثقافة والمسؤولين.