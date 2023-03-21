«الشارقة للكتاب» تفتح باب التطوع في «قرائي الطفل»

المصدر: الشارقة ــ البيان

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أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» بالتعاون مع «مركز الشارقة للعمل التطوعي» عن فتح باب التسجيل للمتطوعين في فعاليات الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه الهيئة على مدار 12 يوماً من الفترة 3 إلى 14 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة، لتعزيز ثقة الشباب بطاقاتهم وبناء شخصياتهم وإكسابهم مهارات جديدة من خلال العمل التطوعي. وسيسهم المتطوعون في العمل التنظيمي والإشراف على الاحتفالات، كما سيقدمون الدعم والمساعدة لدور النشر، وفريق الدعم الفني، وفريق الموارد المالية، وغيرها من المهام.

وسيتولى المتطوعون مهام تزويد زوار المهرجان بالمعلومات حول الأنشطة المتنوعة التي يقدمها، بما في ذلك الجلسات وورش العمل التفاعلية، كما سيعمل المتطوعون على مساعدة الزوار الصغار في اكتشاف عالم الكتب وجديد الإصدارات والمؤلفين.