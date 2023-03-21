جائزة حمدان بن محمد للتصوير.. تنشر الأعمال الفائزة بـ«الشتاء» و«بسمات»

المصدر: دبي ــــ البيان

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهري ديسمبر 2022 ويناير 2023، حيث كان موضوع مسابقة شهر ديسمبر «الشتاء» وشهر يناير «بسمات». وعكست قائمة الفائزين في المسابقتين استمرارية تألق العدسة التركية، وحضور ثنائيّ مميز للفوتوغراف الهنديّ، وثبات المستوى المتفوّق للمواهب السعودية والكويتية عربياً، بجانب إنجازات فردية لافتة من الفلبين وأوكرانيا وإيران.

وشهدت قائمة الفائزين بمسابقة شهر ديسمبر «الشتاء» تألقاً عربياً كويتياً من خلال المصور فهد العنزي بجانب ثنائية تركية كان بطليها المصوران رامز أكار ومحمد فايسي شمشك. وضمت القائمة أيضاً المصور الأوكراني ييفان ساموشنيكو والهنديّ دارسانا ساجيث. وحملت قائمة شهر يناير «بسمات» توقيع المصور السعودي ناصر علي الناصر بجانب التركيّ أكرم كالكان والهنديّ أنيكت بال والإيرانيّ محسن سكاكي، وأخيراً المصور راسيل باسكوال كابانتينج من الفلبين. وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على إنستغرام HIPAae، وقد شهدت مسابقة شهر ديسمبر استخدام الوسم HIPAContest_winter# ومسابقة شهر يناير على الوسم HIPAContest_smiles#.

تجارب

وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة: نراقب دوماً نوعية تفاعل الجمهور مع الأعمال الفائزة وتجارب الفائزين وقصص أعمالهم الفائزة، بجانب العديد من الملاحظات من المصورين المتأهلين والفائزين السابقين وخبراء التصوير. عملية قياس الرأي هذه تهمنا كثيراً لمعرفة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للمسابقات. وفي الواقع إن المسابقة الشهرية أشبه بورشة عمل فنية مستدامة متكاملة العناصر، خاصة للمصورين المثابرين على المتابعة والمشاركة ودراسة الأعمال المتأهلة والفائزة. وأضاف: نتعمد طرح العديد من المواضيع شديدة التبسيط لدعم مبدأ عمل هذه الورشة ولتعزيز فائدتها للجميع، نبارك لجميع الفائزين، وننصح باقي المشاركين بمواصلة العمل الجاد المستدام حتى تحقيق الأهداف.

رحلة

بدوره، قال المصور السعوديّ ناصر علي الناصر عن صورته الفائزة في مسابقة «بسمات»: التقطتُ الصورة في دولة الكاميرون خلال رحلة تطوعية، كان أطفال القرية مندهشين من رؤية الكاميرا ويلاحقونني كي أصورهم! هذا الطفل انتظرته خلف الجدار حتى ظهر ضاحكاً فكانت هذه الصورة الجميلة. وأضاف: لقد شاركت كثيراً في مسابقات «هيبا» وقد فرحتُ كثيراً بتحقيق حلمي بالفوز، لقد منحني ذلك طاقة كبرى للحلم الأكبر وهو الفوز في المسابقة السنوية.

من جهته، قال المصور الكويتي فهد العنزي عن صورته الفائزة في مسابقة «الشتاء»: الشتاء في آيسلندا قاس جداً، كانت درجة الحرارة -25 (تحت الصفر)، وأثناء البحث عن الثعالب، هبَّت عاصفة ثلجية منعتنا من الرؤية. لم ننسحب إلى المخيم، بل واصلنا البحث عن الثعالب، وقبل انتهاء العاصفة رأينا هذا الثعلب وتم تصويره في هذا الطقس الصعب! لقد كان ذلك حلماً تحقّق في عام 2019. هذا فوزي الرابع في مسابقات التصوير على منصات التواصل الاجتماعي، وقد حققت عدداً من الجوائز الدولية. وتابع: مجتمعات المصورين كانت بحاجة لمسابقة رسمية على هذه المنصات للتفاعل معها، وهذا ما قدَّمته «هيبا» من خلال مسابقتها الشهرية التي انتشرت وتوسّعت في كل مكان.