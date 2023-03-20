جائزة حمدان بن محمد للتصوير تنشر الأعمال الفائزة بمسابقتي «الشتاء» و«بسمات»

المصدر: وام

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي عن الفائزين بمسابقة إنستغرام لشهري ديسمبر 2022 ويناير 2023 حيث كان موضوع مسابقة شهر ديسمبر "الشتاء" وشهر يناير "بسمات".

وعكست قائمة الفائزين في المسابقتين استمرارية تألق العدسة التركية وحضور ثنائي مميز للفوتوغراف الهندي وثبات المستوى المتفوق للمواهب السعودية والكويتية عربيا بجانب إنجازات فردية لافتة من الفلبين وأوكرانيا وإيران.

وشهدت قائمة الفائزين بمسابقة شهر ديسمبر "الشتاء" تألقا عربيا كويتيا من خلال المصور "فهد العنزي" بجانب ثنائية تركية كان أبطالها المصورون "رامز أكار" و"محمد فايسي شمشك" القائمة ضمت أيضا المصور الأوكراني "ييفان ساموشنيكو" والهندي "دارسانا ساجيث".

أما قائمة شهر يناير "بسمات" حملت توقيع المصور السعودي "ناصر علي الناصر" بجانب التركي "أكرم كالكان" والهندي "أنيكت بال" والإيراني "محسن سكاكي" وأخيرا المصور "راسيل باسكوال كابانتينج" من الفلبين.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae وشهدت مسابقة شهر ديسمبر استخدام الوسم HIPAContest_winter# ومسابقة شهر يناير على الوسم HIPAContest_smiles#.

وقال علي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة إننا نراقب دوما نوعية تفاعل الجمهور مع الأعمال الفائزة وتجارب الفائزين وقصص أعمالهم الفائزة بجانب العديد من الملاحظات من المصورين المتأهلين والفائزين السابقين وخبراء التصوير وعملية قياس الرأي هذه تهمنا كثيرا لمعرفة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للمسابقات وفي الواقع أن المسابقة الشهرية أشبه بورشة عمل فنية مستدامة متكاملة العناصر خاصة للمصورين المثابرين على المتابعة والمشاركة ودراسة الأعمال المتأهلة والفائزة.

وأضاف أن الجائزة تعتمد طرح العديد من المواضيع شديدة التبسيط لدعم مبدأ عمل هذه الورشة ولتعزيز فائدتها للجميع نبارك لجميع الفائزين وننصح باقي المشاركين بمواصلة العمل الجاد المستدام حتى تحقيق الأهداف.