جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تطلق مبادرة معرفية جديدة ضمن فعاليات شهر القراءة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مبادرة معرفية جديدة، تتمثل في توفير جهاز ذكي للقراءة داخل حرمها الجامعي، وفي أماكن أخرى، بهدف نشر ثقافة القراءة وتعزيزها بين منتسبيها، ولدى فئات المجتمع كافة.

وأعلنت الجامعة عن تدشين هذا الجهاز ضمن فعاليات شهر القراءة، الذي تحتفي به دولة الإمارات العربية المتحدة سنوياً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، الذي حدد مارس من كل عام شهراً وطنياً للقراءة.

وتعد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية أول جامعة رائدة في الدولة تطلق مثل هذا الجهاز الفريد من نوعه، حيث يتيح القراءة بسهولة، من خلال اختيار موضوعات متنوعة من دون أية أعباء مالية على القارئ.

ويتميز الجهاز بالقدرة على اختيار اللغة والموضوعات، وتحديد الفترة الزمنية للقراءة، كما أنه يوفر للقارئ طرقاً متنوعة للاستفادة مثل: ملخصات الكتب، والأبحاث والعناوين ذات الصلة بالجامعة وتخصصاتها.

وتهدف الجامعة من هذه المبادرة إلى تشجيع القراءة والترويج لها، ونشر التوعية المجتمعية، من خلال الموضوعات المطروحة، كما يمكن هذا الجهاز الجامعة من تسويق المبادرات والأنشطة ونشر الإعلانات المختلفة.

كما يوفر الجهاز أيضاً إمكانية إنشاء بوابة للمستخدمين حسب الاختصاص (الكادر التعليمي، والإداريين، والطلاب)، إضافة إلى قياس معدلات القراءة والموضوعات المتداولة وتقييمها، وتمكين الجامعة من القيام بدور فاعل في تشجيع ثقافة القراءة ونشرها في الدولة.

وأكدت الدكتورة نجلاء النقبي نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية بالإنابة أن الهدف من هذا الجهاز هو تيسير القراءة أمام أبنائنا الطلبة وأفراد المجتمع، وأضافت: «تجسد هذه المبادرة حرص الجامعة على تعزيز نهج القيادة الرشيدة في نشر ثقافة القراءة، وإعداد جيل قارئ، يرسخ مكانة الدولة عاصمة للقراءة والثقافة والمعرفة»، وقالت د. النقبي: «إن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مستمرة في إطلاق مثل هذه المبادرات لتنمية المخزون الثقافي والمعرفي لمنتسبيها ولأفراد المجتمع، ليكونوا قادرين على قيادة مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وأشارت د. النقبي إلى دور الجامعة في نشر الوعي وإتاحة المعرفة للجميع، من خلال الاستفادة من الكتب النفيسة في مختلف العلوم، التي تزخر بها الحضارة العربية والإسلامية، مؤكداً المضي قدماً في هذا النهج، الذي يعزز رؤية الجامعة في خدمة المجتمع، عبر تقديم ابتكارات جديدة، تلبي احتياجاته الثقافية والعلمية.