تدشين «شبكة بيت الحكمة» لربط المجتمع بمصادر المعرفة

المصدر: الشارقة ــــ البيان

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دشّن بيت الحكمة في الشارقة مبادرة «شبكة بيت الحكمة» التي سيتم بموجبها ضمّ عدد من المكتبات المتخصصة في مختلف الوجهات التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) إلى مكتبة بيت الحكمة، إذ ستعمل كل وجهة مرجعاً يقصده الجمهور للحصول على الكتب والمصادر التي يحتاجها في مجال اختصاصها.

وتتيح هذه المبادرة الجديدة للجمهور إمكان استعارة الكتب وإعادتها عبر منصات ذكية صُمِّمت خصيصاً لهذا المشروع، وستتوافر هذه المنصات في جميع فروع الشبكة التي ستضم مجموعة متنوعة وحديثة من المصادر مثل الكتب والمراجع والمجلات وغيرها، على أن يشرف بيت الحكمة على ربطها بمكتبته الرئيسة وإثراء محتوياتها بالمصادر ذات الصلة بتخصصها.

فنون

ودشن أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لـ«شروق»، المرحلة الأولى من مشروع «شبكة بيت الحكمة» في مركز مرايا للفنون، وتضمنت مكتبة تتيح للجمهور المهتم بالفنون والإبداع الاستفادة من مجموعة واسعة من المصادر والعناوين المتخصصة، وقد جرت فهرسة جميع الكتب وتصنيفها، علاوة على رفدها بمجموعة من الكتب المتخصصة التي تم اقتناؤها أخيراً من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وفي تعليقه على المبادرة، قال القصير: «تمثل مبادرة شبكة بيت الحكمة خطوة لدعم قطاع الثقافة والفنون في الشارقة، الذي يعد من أهم أولويات الإمارة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخة بدور القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)؛ لتكون الشارقة رائدة في تعزيز مكانة الصناعات الإبداعية التي تثري المشهد الثقافي للإمارة، وتتجلى هذه الجهود في مبادرة شبكة بيت الحكمة التي تسعى إلى تسهيل الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد والكتب المتخصصة».

وأضاف: «تعد المبادرة شهادة على رؤية الشارقة الطموح وحرصها على تزويد الجمهور المصادر والأدوات المختلفة لتعزيز معارفهم لدعم جهود الإمارة وترسيخ مكانتها وجهة رائدة في التنمية الثقافية باستثمار الأساليب التقنية المعاصرة، التي تدمج المنصات الذكية في جميع فروع الشبكة بالوصول السلس إلى الموارد المتاحة، ما يضمن تجربة غنية للجمهور».

منارة

من جانبها، قالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: «أتت فكرة الشبكة من بيت الحكمة الأصلي في بغداد، حينما تحول إلى منارة للتبادل المعرفي ورعاية العلوم امتد تأثيرها إلى العالم الإسلامي، ومن هنا فإن المكتبات المتنوعة التي ستوفرها هذه المبادرة ستتيح للجمهور إمكان الحصول على العناوين والمصادر المعرفية التي يتطلعون إليها بسهولة ويسر ومن أماكن متنوعة، ولا شك في أن هذا سيشجع حركة القراءة والمعرفة في مختلف مجالات المعرفة والتخصصات وبلغات متعددة».

وفي مراحل لاحقة، يعتزم بيت الحكمة توسيع الشبكة لتشمل المزيد من المشروعات المختلفة التابعة للهيئة في إمارة الشارقة، عبر تدشين مكتبات أخرى في مركز مليحة للآثار؛ وفندق البيت؛ ونزل الرفراف لتتيح لزوار هذه الوجهات ونزلائها فرصة الاستفادة من مختلف العلوم والمعارف.