دبي تشهد فعاليات مسابقة «سيدة الكون»

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي ختام فعاليات مسابقة «سيدة الكون»، والتي تعد أكبر حدث للجمال والأزياء هذا العام بحضور 600 من أكثر من 60 دولة، وفاز خلال الحدث أليونا كونونينكو – من أوكرانيا، وجاءت الوصيفة الأولى: بارميس سعيديفار- إيران، والوصيفة الثانية: عهود الرفاعي- المملكة العربية السعودية، والوصيفة الثالثة: سوبيكتشا شري – الهند، والوصيفة الرابعة: أليازية الكتبي – الإمارات، وتألفت لجنة التحكيم من: ميغي سافوفا، منى المنصوري، أوكسانا جليبوفا، أنام تراب، دكتور فهد المرعبي، وحنيف شيخ.

وقالت فيرونيكا حسينلي أحمد المديرة الدولية لشركة «Mrs. Universe Ltd» منظمة الحدث، إن المسابقة اعتمدت على إظهار الفنون من كل دولة مشاركة بالإضافة إلى التنوع الثقافي من ناحية الأزياء والموسيقى لكل بلد، وأشارت إلى استمرارية هذه العروض وتخطط لعرض أكثر من خمس مسابقات أخرى خلال العام الجاري في دبي.

وأشادت ميغي سافوفا مؤسسة «Mrs. Universe LTD» بالعرض، ونوهت بنجاح المشاركين وروعة تصاميم المصممين بما في ذلك تصميم الرقصات والتنظيم، كما أكدت مواصلة دعمها لفريق فيرونيكا في دولة الإمارات. كما بارك حنيف شيخ، رئيس ومؤسس مجلس إدارة مجموعة الإمارات القابضة، لفرونيكا بنجاح الحدث في دبي نظراً لأنها من بين أفضل مراكز الجمال والموضة في العالم. وشاركت المصممة العالمية الإماراتية وعضو لجنة التحكيم الرئيسية في عروض الموضة والجمال العالمية منى المنصوري الحضور بتشكيلتها الرائعة من الفساتين الملكية التي أضفت جمالية على المتسابقات.