«الشارقة للكتاب» تشارك بمهرجان اللغة العربية في إيطاليا

المصدر: ميلان - البيان

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فتحت إمارة الشارقة أمام المجتمع والمؤسسات الإيطالية فرصة جديدة لمعرفة عمق الثقافة العربية وجماليات لغتها، حيث ترعى «هيئة الشارقة للكتاب» فعاليات «المهرجان الدولي للغة والثقافة العربية» الذي تنظمه «جامعة القلب المقدس الكاثوليكية» في مدينة ميلان الإيطالية تقديراً لمكانة العربية وتأثير مبدعيها ومفكريها على النهضة الحضارية الأوروبية.

وانطلقت فعاليات الدورة السادسة من المهرجان، الذي يقام هذا العام تحت شعار «جسور بابل» ويناقش كيف ساهمت الترجمة في بناء الحضارات، بحفل افتتاح رسمي تحدث خلاله أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب.

وقال أحمد بن ركاض العامري خلال كلمته في حفل افتتاح المهرجان الذي يستمر حتى يوم اليوم «الأحد»: «يشرفني أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي لم يدخر جهداً في دعم اللغة العربية ليس لأنها لغة العرب وحسب بل لأنها لغة للحوار والعلم والتبادل».

وثمن العامري اختيار المهرجان هذا العام الترجمة محوراً لفعالياته.

من جانبه، قال ماريو جاتي مدير جامعة القلب المقدس الكاثوليكية: «نعمل جاهدين لتعريف الأجيال الأوروبية الجديدة بأهمية وجمالية وقوة اللغة العربية، ولدينا الآن أعداد نفخر بها ممن يتحدثون العربية ويتقنونها، ولم نجد دعماً في هذا الشأن أكثر مما وجدناه من الشارقة وحاكمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ونتطلع أن تكون دورة هذا العام كشفت عمق تأثير الترجمة عن اللغة العربية على النهضة الحضارية التي شهدها العالم».