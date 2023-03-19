وفد من أوزبكستان يزور مركز جمعة الماجد

المصدر: (دبي - البيان)

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استقبل الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وفداً أوزبكستانياً ضمّ مظفر مراد كاملوف، مستشار رئيس أوزبكستان، وعبدالعزيز أقولوف، سفير أوزبكستان لدى الدولة، وداوران رستم مقصودوف، نائب وزير الشؤون الدينية، وجلال الدين حيدرهمراقلوف، نائب مفتي أوزبكستان، وعَزَمت باباقُل تاشوف، نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية، ومحمد عالم محمد صديق، مدير جامعة طشقند الإسلامية، ودلشاد محيي الدين إيشنايوف، من ديوان رئيس جمهورية أوزبكستان، وذاكر خوشيم روزيوف، نائب رئيس الأكاديمية الإسلامية.