أنس البلبيسي: «وطن ع وتـر».. دراما «السهل الممتنع»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يجري فريق المسلسل الكوميدي الساخر «وطن ع وتر»، عمليات تصوير موسمه الجديد في العاصمة أبوظبي، بقيادة المخرج الأردني أنس البلبيسي، أحد الأسماء اللامعة من جيل المخرجين الجدد في الأردن.

خدمات

المسلسل، كما يوضح المخرج البلبيسي، من إنتاج «آي سي ميديا»، ومن بطولة عماد فراجين، ومحمد الطيطي، وناريمان عبد الكريم. سيعرض على قناة رؤيا ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان المبارك.

ويقول المخرج البلبيسي إنه تم اختيار أبوظبي للتصوير بحكم التسهيلات والإمكانيات التي توفرها الإمارات، إضافة إلى توفر بيئة وبنية إنتاجية مثالية، تلبي كل احتياجات العمل من حيث المواقع والاستوديوهات ومختلف الخدمات الإنتاجية. وهو ما يعكس حقيقة أن الإمارات أضحت مركزاً إنتاجياً مهماً ومنافساً.

ويشير البلبيسي إلى إن تجربة التصوير في الإمارات تفتح آفاقاً رحبة أمام الفنانين على مستوى التمثيل والإخراج والتصوير، وتقدم كذلك تجربة ثرية للعاملين في الجانب الإنتاجي.

نقد ساخر

ويوضح البلبيسي أن المسلسل يقدم، عبر ثلاثين حلقة منفصلة، جرعات من النقد الاجتماعي الساخر، ذات الصبغة العربية العامة، ويناقش من خلال عناوين مختلفة طيفاً واسعاً من الظواهر الاجتماعية، ويعرضها من خلال مواقف طريفة وتعليقات لاذعة يبرع بها نجم العمل، الفنان الكوميدي المعروف عماد فراجين.

ويلفت المخرج البلبيسي إلى أن المسلسل استطاع خلال نحو خمسة عشر عاماً من ظهوره على الشاشات اكتساب جمهور عريض من المشاهدين، لا سيما في منطقة بلاد الشام، حيث يعتبر واحداً من أكثر الأعمال مشاهدة ومتابعة.

ويعتبر البلبيسي أن إخراج مسلسل «وطن ع وتر»، بما فيه من كوميديا ومواقف ساخرة، يمثل تحدياً حقيقياً، إذ ليس من اليسير التعامل إخراجياً مع عمل يمكن تصنيفه في خانة السهل الممتنع.

يذكر إن في جعبة البلبيسي الكثير من الأعمال، التي شارك فيها، مثل: «رعود المزن»، «دوائر الحب»، «حنايا الغيث»، «الدمعة الحمراء»، «ذباح غليص»، «العقاب والعفرا»، «ثأر غليص»، «بنت وولد»، «الديرة»، «حريم طارق»، وغيرها من الأعمال التي صورت ما بين الأردن والإمارات.