«أبوظبي للثقافة والفنون» تكرّم فناني الإنتاج المشترك والتكليف الحصري

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرّمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عدداً من الفنانين المشاركين في أعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري من مهرجان أبوظبي، لمنجزهم الريادي ومسيرتهم المهنية المتواصلة في خدمة الثقافة والفنون.

حضر الفعالية، التي أقيمت في قصر الإمارات بالتعاون مع شوبارد، محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. وضمت قائمة المكرمين الفنانين الشيخ محمود التهامي وأستاذ العود العربي سفير النوايا الحسنة الفنان نصير شمة، تكريماً لمساهماتهما البارزة في مجال الموسيقى وتعاونهما طويل الأمد مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. كما كرّمت الفعالية المؤلفين الموسيقيين الإماراتي إيهاب درويش، وكل من ديفيد شاير وجون ديبني، والمنتج العالمي روبرت تاوسن عن عملهم المبدع «السيمفونية الثلاثية».

احتفاء

وقالت هدى إبراهيم الخميس: «تحتفي جائزة مهرجان أبوظبي كل عام بالإنجازات المذهلة لفنانين قدموا مساهماتٍ مهمة في مجالي الموسيقى والفنون. ويسرنا التعاون مع شوبارد لتكريم المسيرة المهنية الحافلة للمؤلفين الأمريكيين ديفيد شاير وجودني ديبني والمنتج الموسيقي روبرت تاوسن، الذين تعاونوا مع المؤلف الموسيقي الإماراتي المبدع إيهاب درويش لإنجاز السيمفونية الثلاثية».