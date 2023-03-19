«بيت الحكمة» يدشن مبادرة «شبكة» لربط المجتمع بمصادر المعرفة

المصدر: الشارقة - البيان

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دشّن بيت الحكمة في الشارقة مبادرة «شبكة بيت الحكمة»، سيتم بموجبها ضمّ عدد من المكتبات المتخصصة في مختلف الوجهات التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) إلى مكتبة بيت الحكمة، إذ ستعمل كل وجهة مرجعاً يقصده الجمهور للحصول على الكتب والمصادر التي يحتاجها.

وتتيح هذه المبادرة الجديدة للجمهور إمكان استعارة الكتب وإعادتها عبر منصات ذكية صُمِّمت خصيصاً لهذا المشروع وستتوافر في جميع فروع الشبكة التي ستضم مجموعة متنوعة وحديثة من المصادر مثل الكتب والمراجع والمجلات وغيرها على أن يشرف بيت الحكمة على ربطها بمكتبته الرئيسة وإثراء محتوياتها بالمصادر ذات الصلة بتخصصها.

دشن المرحلة الأولى من مشروع «شبكة بيت الحكمة» في مركز مرايا للفنون أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لـ«شروق» وتضمنت مكتبة تتيح للجمهور المهتم بالفنون والإبداع الاستفادة من مجموعة واسعة من المصادر والعناوين المتخصصة.

وقال القصير إن مبادرة «شبكة بيت الحكمة» تمثل خطوة لدعم قطاع الثقافة والفنون في الشارقة والذي يعد من أهم أولويات الإمارة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة الشيخة بدور القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).