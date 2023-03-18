مليحة تستقبل أيام الشارقة التراثية بفعاليات متنوعة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت منطقة مليحة في القرية التراثية افتتاح فعاليات الدورة 20 لأيام الشارقة التراثية، والتي تستمر حتى يوم غد الأحد، بمشاركة شعبية واسعة، وحضور غفير، وترحيب كبير.وجاء الافتتاح بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف.

والشيخ محمد معضد بن علي بن هويدن الكتبي، والشيخ محمد معضد بن سعيد بن هويدن الكتبي، والدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا لفعاليات أيام الشارقة التراثية.

وانطلقت الفعاليات التي كانت حافلة بأنواع الفقرات التراثية المحلية في القرية التراثية التي أعدت للمناسبة بجهود فاعلة ومحترفة، لا سيما ركن التعليم القديم (المطوع)، وأنواع الحرف والمصنوعات مثل الداور والطوي وغيرهما. وضمن سلسلة فعاليات المدرسة الدولية للحكاية التابعة لمعهد الشارقة للتراث خلال أيام الشارقة التراثية، نظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فقرة قصصية للأطفال، قدمتها الباحثة مريم راشد الزعابي، حيث استمتع الأطفال بصحبة أولياء أمورهم بعرض خروفة شعبية إماراتية بعنوان (ثوب الريش).

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استضاف مركز التراث العربي جلسة ثقافية قدمتها الدكتورة شذا محمد الفائز، الاستشاري السلوكي والاجتماعي وعضو هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت الشقيقة، وذلك ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية في دورتها العشرين.وشهد المقهى الثقافي محاضرة قيمة حول المكتبات في الحضارة الإسلامية ودورها، شارك فيها د.عصام عقلة منسق قسم التاريخ بجامعة خورفكان، ود.علي المطروشي المستشار في التراث والتاريخ الإماراتي، والشاعر فهد المعمري الشاعر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات.