«تراث الإمارات» يعرّف بعادات وتقاليد رمضان

المصدر: (العين - البيان)

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نظم نادي تراث الإمارات، أول من أمس، ندوة في مقره بالعين، بعنوان «عادات وتقاليد رمضان في التراث الإماراتي» تحدث فيها الباحث في التراث الشعبي خالد سليمان الهنداسي، والباحث في مركز زايد للدراسات والبحوث د.عماد خلف. وقالت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي إن الندوة جاءت في إطار الموسم الثقافي لمركز زايد للدراسات والبحوث. من جهته تناول خالد الهنداسي الخصوصية التي يحظى بها شهر رمضان في دولة الإمارات وارتباطه بكثير من العادات والتقاليد.