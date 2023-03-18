«منصة للتوزيع» تقرّب المسافات بين الطلاب والأدب الإماراتي

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت «شركة منصة للتوزيع» من جمعية الناشرين الإماراتيين مبادرة معرض الكتاب المدرسي التي تتيح من خلاله لطلاب المدارس إطلالة على روائع الأدب الإماراتي وتيسّر وصولهم إليها.

مبادرة

وتعرض «مِنصة»، المبادرة التي أطلقتها «جمعية الناشرين الإماراتيين» لدعم الناشرين الإماراتيين في تسويق إصداراتهم عبر معارض الكتب، أكثر من ألف عنوان من إصدارات 20 دار نشر محليّة في 9 جهات أكاديمية تشارك في المبادرة على مستوى إمارة الشارقة خلال شهر القراءة.

وفي هذا الصدد، قال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «يُعد معرض الكتاب المدرسي إحدى مبادراتنا التي تصب في إطار تشجيع القراءة، ونسعى من خلالها إلى زيادة وصول الإنتاج الأدبي الإماراتي إلى المدارس».