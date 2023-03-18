جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن قوائمها القصيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن قوائمها القصيرة في فروع «الترجمة» و«الثقافة العربية في اللغات الأخرى» و«النشر والتقنيات الثقافية» للدورة السابعة عشرة.ضمّت القائمة القصيرة لفرع الترجمة ثلاثة أعمال هي: «سُرَّاق الكلمات:

بحث في الانتحال وعلم التحليل النفساني والفكر»، لميشيال شنايدر، ترجمة عبدالعزيز شبيل من تونس، و«الإمبراطوريّة الخَطابيّة: صناعة الخطابة والحجاج»، لشاييم بيرلمان، ترجمة د.الحسين بنو هاشم من المغرب، و«العبارة والمعنى: دراسات في نظرية الأعمال اللغويّة»، لجون ر. سورل، ترجمة شكري السعدي من تونس.

واشتملت القائمة الخاصة بفرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» على 5 كتب وهي، كتاب «نشأة الكتاب العربي»، للباحثة الألمانية بياتريس غروندلر. و«فرويد العربي: التحليل النفسي والإسلام في مصر الحديثة» للباحثة المصرية أمنية الشاكري.

و«الحملات الصليبيّة من الجهة الأخرى، الإسلام بين الصليبيّين والمغول» للكاتب الفرنسي غابريال مارتينيث غرو، و«ظهور منصب القاضي - القضاء لدى المسلمين واليهود والمسيحين في القرون الأولى للإسلام» للمؤرخ الفرنسي ماتيو تيلييه.

و«المورسكيون القدماء المرسيون الطرد والعودة والبقاء (1609 - 1634)» للكاتب الإسباني خوسيه بسكوال مارتينيث.وضمّت القائمة القصيرة لفرع النشر والتقنيات الثقافية، دار العين للنشر - مصر، ودار سندباد للنشر - فرنسا، ومعهد المخطوطات العربية - مصر بينما تقرر حجب الجائزة في فرعي أدب الطفل والناشئة والتنمية وبناء الدولة لهذا العام.