18 لوحة فنية ثلاثية الأبعاد في «لا باريزيان»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستضيف الغاليريا جزيرة الماريه معرض «لا باريزيان» الفني، الذي يعرض مجموعة من الأعمال المميزة والمرموقة للفنانة الفرنسية المبدعة راشيل برجريت.

ويأتي هذا المعرض الذي يفتح أبوابه للجمهور والمهتمين بالفن حتى نهاية مارس الجاري، في إطار حرص الغاليريا على منح زواره والمهتمين بالفن، فرصة الاستمتاع بمشاهدة أكثر الأعمال الفنية تميزاً، حيث سيضم هذا المعرض الأول من نوعه، 18 لوحة فنية ثلاثية الأبعاد للفنانة الفرنسية المبدعة، ويكشف بأسلوب مبتكر مدى التواصل والترابط بين مفاهيم الموضة الفاخرة والفنون والاستدامة.

وسوف تعكس الأعمال الفنية التي يضمها معرض «لا باريزيان» الروح العاشقة للأزياء والموضة العصرية بنفحة باريسية حقيقية. وقد استمدت راشيل برجريت إلهامها لإبداع تلك اللوحات من فنانين لامعين مثل جوستاف كليمت وتولوز لوتريك وإدمون كيراز.

وتستخدم راشيل برجريت في أعمالها الفنية أسلوباً فنياً فريداً يجمع بين الراتنج وأوراق الذهب والمواد المعاد تدويرها مثل حقائب التسوق وقوارير العطور وعلب المجوهرات لعدد من العلامات التجارية الشهيرة، ليعبر كل عمل فني عن ألق وتميز واحدة من دور الأزياء المرموقة، على غرار شانيل، وسان لوران، ولوي فويتون، وهيرمس، وديور. وبهذه المناسبة، قال ديفيد روبنسون، الرئيس التنفيذي لشركة الماريه للتجزئة:

«نؤمن بأن الموضة هي شكل من أشكال الفنون بحد ذاتها، الأمر الذي يجعل هذا المعرض إضافة مثالية للعديد من العلامات التجارية العالمية التي يضمها الغاليريا جزيرة الماريه. وتماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسرنا التعاون مع فنانة لامعة تستخدم المواد المعاد تدويرها لإضفاء طابع فني فريد من نوعه على إبداعاتها الفنية».

تقدير عميق

من جهتها، عبرت أودري الطرابلسي، مؤسسة «معرض 7 آرت» والقيّمة على المعرض، عن تقديرها العميق للعمل الفني المميز الذي أبدعته راشيل، وقالت: «تتمحور نظرة راشيل الفنية حول إعادة استخدام حقائب التسوق المعاد تدويرها لدور أزياء مرموقة بهدف إبداع قطع فنية مبتكرة ومستدامة وفريدة من نوعها».

يشار إلى أن راشيل برجريت مصممة أزياء سابقة، وقد أبدعت قطعاً فنية متميزة لنخبة من علامات الموضة الفاخرة حول العالم، في حين استقطبت أعمالها الفنية اهتمام العديد من هواة جمع القطع الفنية حول العالم. جدير بالذكر أن المعرض سيقام في منطقة الأتريوم الشمالي بالطابق الأرضي للمول، وسيفتتح أبوابه خلال ساعات العمل الاعتيادية في الغاليريا جزيرة الماريه.