«اليوم العالمي للشعر» في «مكتبة محمد بن راشد» الثلاثاء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفاء باليوم العالمي للشعر، الذي يصادف يوم 21 مارس من كل عام، تنظم مكتبة محمد بن راشد، وبالتعاون مع دار الهدهد للنشر والتوزيع وسفارة المملكة الإسبانية في دولة الإمارات، فعالية شعرية بعنوان «القصيدة العربية والإسبانية».

وذلك يوم الثلاثاء المقبل، وسيقدم هذه الأمسية الشعرية كل من الشاعر الإماراتي علي سيف الشعالي، مؤسس ومدير دار الهدهد للنشر والتوزيع، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، والشاعر الإسباني مانويل رويث آمذغوا، الملقب بـ«شاعر الأفكار» كاتب مقالات ومدرس للأدب الإسباني في مدارس بايزا الثانوية، ومعاهد في جيان وغرناطة.

قيم

وتدعو المكتبة محبي الشعر والأدب إلى الأمسية الشعرية، التي تخاطب القيم الإنسانية المشتركة بين الثقافتين العربية والإسبانية، مصحوبة بمقطوعات موسيقية، حيث سيقرأ كل من الشاعر الإماراتي علي الشعالي، والشاعر الإسباني مانويل رويث آمذغوا مختارات من شعرهما باللغتين العربية والإسبانية.يشار إلى أن احتفاء مكتبة محمد بن راشد باليوم العالمي للشعر يأتي باتباعها نهج الإمارات في دعم التنوع اللغوي، والسعي إلى التقارب وتحقيق التعايش بين الشعوب، وبناء جسور التواصل بين الثقافات، وأهمية تعريف الأجيال الجديدة بالرواد المحليين والعالميين من المثقفين والمبدعين أصحاب البصمة المميزة في مجالات الأدب والمعرفة والثقافة، ودورهم في الحفاظ على التراث الثقافي والارتقاء باللغة العربية، مع دورهم في دعم اللغات العالمية الأخرى، ومنح اللغات المهددة بالاندثار فرصاً أكثر لاستخدامها في التعبير.