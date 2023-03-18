187 قطعة فنية إبداعية تحكي سيرة الابتكار في الفن

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت، أمس، أمسيات «ليالي الفن» بنسختها الـ15، في مركز دبي المالي العالمي، برنامجها الذي قدم العديد من الفعاليات الجديدة التي تركز على التفاعل مع المجتمع.

وشارك في نسخة هذا العام 54 فناناً و187 قطعة فنية إبداعية تحكي سيرة الابتكار في الفن، تحت شعار «الفن من أجل التغيير: بناء مستقبل مستدام».

وحظي زوار النسخة الخامسة عشرة من أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي بلقاء مميز مع الفنان الزائر شاهول حميد، وتمثلت مشاركته بتقديم عرض حي فريد لاستكمال عمله الفني «إيكو أوربان أوسيس» باستخدام الفحم والأصباغ الطبيعية، عاكساً بذلك التناغم العميق بين الفن والطبيعة.

وتجسيداً لفكرة الاستدامة حاول الفنان الإماراتي جاسم العوضي أن يطوع الحديد في عمله فلسفي الفكرة، يتمحور حول أن لكل مادة روحاً، وهذه الدائرة لا تنتهي، فالنهاية دوماً موعد لبداية جديدة. فيما نفذت الفنانة حياة ناظر عملها الفني، وهو عبارة عن مجسم وكرسي مصنّع من عدد كبير من زجاجات المياه الفارغة، ومصمم بأسلوب يستحضر الطبيعة في اللوحات الانطباعية.

بينما كان العمل على إعادة التدوير بالنسبة للفنان اللبناني بيير عبود، تجربة متكاملة ولدت من الأزمة التي عاشتها بلاده مع انتشار القمامة وتردي الأوضاع.

حكاية رمزية

ومن جهتها، حاولت الفنانة التشكيلية الخزفية أسماء العرايس أن تقدم حكاية رمزية عن نفسها من خلال القطع الخزفية التي تخالف المتوقع. أما الفنانة والخطاطة نرجس نورالدين فقدمت عملاً تفاعلياً من قصيدة، حيث شكلت حروف قصيدة «كلمات ليست كالكلمات» للشاعر نزار قباني.

حيث يمكن لزوار العمل لمسه والتفاعل معه من خلال إعادة تركيب أجزاء الكلمات، حيث إن تشكيل الحروف المنفصلة قابل للتشكيل باختلاف كل مرة ليوحي بتأثير العبارة واللحن.

وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي في إدارة عقارات مركز دبي المالي العالمي، إن هذه أكبر نسخة من حيث مشاركات الفنانين التي بلغت 54 فناناً، شاركوا بعرض 187 عملاً فنياً، وأضاف إن التفاعل مع الجيل الأصغر والتنسيق مع المدارس والجامعات للمشاركة بالفعالية يعتبر إضافة حقيقية لهذا الموسم.

فرصة

وتمثل أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي إحدى أهم الفعاليات الفنية المميزة، التي يشهدها المشهد الثقافي والفني المزدهر في دبي، وتستضيف مجموعة من الأعمال الفنية المميزة لمجموعة مختارة من الفنانين العالميين والمحليين، بالإضافة إلى باقة من العروض الفنية والموسيقية الحية.

كما شكلت الفعالية فرصة مواتية لقادة القطاع والجمهور ومحبي الفن من المشاركة والانخراط في نقاشات حول الاستدامة ومكانتها في عالم الفن، حيث تمثل الاستدامة العنوان العريض لعام 2023، وذلك بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28» في دبي، خلال العام الجاري.