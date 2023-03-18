أول معرض للرموز غير القابلة للاستبدال بالمنطقة يفتتح أبوابه في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معرض «موندوار» افتتاح أبوابه رسمياً وسط مدينة دبي، في خطوة تشكل بداية فصل جديد لعالم الفنون في الإمارات، ويقدم معرض الرموز غير القابلة للاستبدال، الأول من نوعه في المنطقة، للجمهور أشكالاً جديدة، ومبتكرة من الفن الرقمي.

وتتمثل رسالة المعرض في تقديم أعمال فنية خاصة من إبداع فنانين محليين وعالميين، إلى جانب استضافة المواهب والمعارض العالمية. ويسعى فريق المعرض إلى استقطاب أبرز المواهب المحلية في فن الرموز غير القابلة للاستبدال، للاحتفاء بأعمالهم ومجموعاتهم الجديدة والمميزة، بهدف تثقيفهم وتمكينهم، وتشمل قائمة مقتنيات معرض موندوار أشهر أصول الرموز غير القابلة للاستبدال.