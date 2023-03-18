«ابنة صياد اللؤلؤ» في متحف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلن متحف المستقبل استضافة عرض ابنة صياد اللؤلؤ الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث يمزج العرض أحدث التقنيات مع عروض الأداء الحركي والموسيقى والسرد، ليأخذ الجماهير في رحلة فريدة مع أمواج الخليج في سرده لقصص الغوص وعجائب البحر.

تؤدي الفنانة ومؤلفة الأغاني المرشحة لنيل جائزة جرامي ميسا قرعة دور راوية القصة في العرض، ويأتي هذا العرض الفريد في إطار تعاون بين الكاتبة الإماراتية ميثاء الخياط والمؤلفة الموسيقية الإماراتية إيمان الهاشمي، وبول إميرسون من شركة كومباني إي الأمريكية الشهيرة للرقص المعاصر.