«أيام الشارقة المسرحية» تحتفي بمسيرة عادل بن سيفان الإبداعية

المصدر: الشارقة- البيان

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تضمنت الندوة المخصصة للاحتفاء بالفنان الإماراتي القدير عادل بن سيفان، بوصفه الشخصية المحلية المكرمة في الدورة الثانية والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية الكثير من الشجون والشؤون، ونبش في خزانة الذكريات، التي لا تزال حية في وجدان كل من عرف عادل.

انطلقت الندوة التي نظمت، أول من أمس، بقاعة المؤتمرات في قصر الثقافة، وأدارها الفنان عبدالله صالح، متوجهاً بشكره إلى القائمين على أيام الشارقة المسرحية، لاختيارهم عادل بن سيفان شخصية الأيام المحلية.وتوقف صالح عند أهم المحطات المسرحية في مشوار عادل بن سيفان، بدءاً من التحاقه بمسرح دبي الوطني، وحتى آخر أعماله مع الفرقة.

وتوجه الفنان عادل بن سيفان بالشكر العميق إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على احتفاء سموه بالمبدعين والتعريف بمنجزهم، ودعم سموه لهم، كما توجه بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الذين تعلم على أيديهم، وخص منهم بالذكر الراحلين: صقر الرشود، والمنصف السويسي، ويحيى الحاج، والريح عبدالقادر، وأيضاً المبدعين: خادم سرور، ومحمد سعيد السلطي، وعبدالله صالح، وحسن رجب، وأحمد الأنصاري، مع آخرين.

وتحدث بن سيفان عن ذكرياته القديمة مع أبي الفنون، منوهاً بأنه ورفاقه في مسرح دبي الوطني، لم يكونوا ناظرين إلى المسرح على أنه منطقة لقضاء الوقت، بل اختاروه أداة لتنمية المجتمع والوقوف على أهم طموحاته وتطلعاته، بحسبان المسرح من أهم الأدوات التي ترقى بها الشعوب والأمم.