«وزارة الثقافة» تطلق المجلس العالمي لشباب الإمارات في فرنسا

المصدر: باريس - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت وزارة الثقافة والشباب بالتعاون مع سفارة الدولة في العاصمة باريس أخيراً، المجلس العالمي لشباب الإمارات بجمهورية فرنسا، الهادف إلى تعزيز مشاركة المبتعث الإماراتي من خلال إنشاء منصّة تمثيلية تضم جميع شباب الإمارات المبتعثين.

جاء ذلك خلال لقاءٍ عقد في مقر السفارة بحضور هند مانع العتيبة، سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، وعدد من ممثلي وزارة الثقافة والشباب، وأعضاء المجلس، جرى خلاله استعراض استراتيجية قطاع الشباب في الدولة وآلية عمل منظومة مجالس الشباب، ودورها في التأثير ودعم المبادرات الطلابية وإشراك الطلبة المبتعثين في الجمهورية الفرنسية.

وتتيح المجالس العالمية للشباب فرصة نقل أفضل الممارسات من وإلى الدولة من خلال الجهات ذات الصلة، للإسهام في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب:«استطاعت دولة الإمارات أن تقطع شوطاً طويلاً في مجال دعم وتمكين الشباب من خلال رؤى واستراتيجيات طموحة رسّختها القيادة الرشيدة وأسهمت في إيجاد بنية تحتية متكاملة لعبت دوراً فاعلاً في تعزيز روح القيادة والمسؤولية في داخلهم من خلال إشراكهم في عملية صنع القرار على صعيد مختلف القطاعات الحيوية».

فرصة

وأضاف:«المجلس فرصة مهمة لفتح قنوات تواصل فعالة مع الطلاب الإماراتيين المبتعثين بهدف اطلاعهم على آخر المستجدات وأهم التحديات المعاصرة والفرص.

من جانبها، قالت هند مانع العتيبة، سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية: إطلاق المجلس العالمي لشباب الإمارات في فرنسا يخدم بشكل كبير الجهود الدبلوماسية الساعية إلى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات العلمية والعملية من تبادلات تجارية وثقافية وغيرها، لا سيما أن الشباب الإماراتي يعي جيداً أنه يمثل وطنه في المحافل الدولية، ليثبت باستمرار قدرته على التميز في كافة القطاعات.