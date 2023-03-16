فنون أرمينيا التراثية تتألق في «العويس الثقافية»

المصدر: دبي ــــ البيان

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قدمت فرقة «بروف آرت دانس» الأرمينية الأربعاء حفلاً فنياً على مسرح مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية حضره عدد كبير من الجمهور الذواق، حيث أدت الفرقة ألواناً من فنون أرمينيا وموسيقاها بمهارة نالت الإعجاب.

حضر الحفل عبد الحميد أحمد أمين عام مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية والمطران ميسروب ساركيسيان مطران الأرمن في الإمارات العربية المتحدة، وكيغام غريبجانيان سفير جمهورية أرمينيا في الإمارات العربية المتحدة، وشخصيات عامة من الجالية الأرمنية ومثقفون وإعلاميون وغيرهم من المهتمين وأصدقاء المؤسسة..

قدمت الفرقة خلال ساعتين رقصات وأغنيات تراثية برزت فيها الأزياء الأرمينيّة التقليدية المزركشة والملوّنة التي تم صنعها وحياكتها بمهارات يدوية تناغمت عزفاً وغناءً ورقصاً بمصاحبة الآلات الموسيقيّة التقليدية التي تستلهم تراثيات البيئة الأرمينية الخصبة بسائر مكونات نسيجها الاجتماعي.

وقد اشتمل البرنامج على 15 قطعة فنية هي من عمق الثقافة الأرمينية العريقة مثل: رقصة (فالس) ومعزوفة (سارناد) ورقصة (فاسبوراكان) وأغنية (الحياة والقتال) ورقصة (كوتشاري) وداهول (أرتساخ) ومعزوفة (كارافان) ورقصة (ألوان أرمينيا) وأغنية (وردة في الحديقة) ورقصة (كيندو) وأغنية (النسر) ورقصة (سايات نوفا) ورقصة (السيف) ورقصة (شالاخو) ورقصة (شوشي).

وفي ختام الحفل قدم الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية درعاً تذكارية لقائد الفرقة وشهادات تقدير لأعضائها وشكرهم على ما قدموه من فن رفيع عَكَس تراث شعب عريق وأصيل وتمنى لهم المزيد من النجاح في مسيرتهم الفنية.

يذكر أن فرقة «بروف آرت دانس» واحدة من أشهر فرق الرقص في أرمينيا، أسسها ويديرها الفنان تيغران مينويان، الذي درس الرقص في كلية الثقافة بجامعة خاجادور أبوفيان، وعمل راقصاً محترفاً مع فرقة باريكاموتيون الدولية المشهورة للرقص في أرمينيا، وفي عام 2014 أسس ستوديو بروف آرت دانس، والذي يضم حالياً أكثر من 100 عضو.

ويعد هذا الحفل تأكيداً لدور مؤسسة سلطان بن علي العويس في تعميم الثقافة الأصيلة وتعزيزاً لقيمتها في حياة الشعوب، وكانت المؤسسة قد قدمت طيلة السنوات السابقة الكثير من الأنشطة المشابهة من كوريا والصين وأندونيسيا وأمريكا فضلاً عن الأسابيع الثقافية العربية والعالمية التي كانت من أبرز العلامات الفارقة في المشهد الثقافي.