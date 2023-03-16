«العالم في رأسي».. لوحات تعبق بالأصالة والقيم والمشاعر

المصدر: أبوظبي – البيان

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افتتحت الرابطة الثقافية الفرنسية بأبوظبي، أمس، المعرض الكوميدي «العالم في رأسي» للفنان الإماراتي عبد الله لطفي، بحضور الشيخ حمد بن عبد العزيز المعلا، وسالم النيادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، ود. فيصل لطفي.

وسيعرض «العالم في رأسي» من 15 مارس الجاري حتى 15 مايو المقبل أعمالاً فنية متنوعة الأفكار.

ويرمز المعرض الفني إلى العلاقة القوية بين الإمارات وفرنسا في المجالات الثقافية والفنية. ورحب الشيخ حمد المعلا، بمبادرة المعرض وأكد أهمية نشر الوعي حول اندماج المصابين بالتوحد في المجتمع، مشيراً إلى أن المعرض قدم مثالاً على التعايش والتسامح.

وأعرب سالم النيادي عن امتنانه للحاضرين والمساهمين في الفرانكوفونية للحفاظ على العلاقات بين الثقافات والتبادلات المختلفة. وفي الختام عبّر فرانك ترويود، مدير الرابطة الثقافية، عن أصالة اللوحات الفنية للشاب الإماراتي عبد الله لطفي والتي تُظهر القيم الإنسانية والكثير من المشاعر السامية للوطن.

وعبد الله لطفي فنان إماراتي شاب مقيم في دبي، وبالرغم من أنه يعاني من طيف التوحد، ولكنه موهوب للغاية.

يعبّر الفنان عبد الله لطفي عن شغفه بالفن من خلال اهتمامه المذهل بالتفاصيل ونظرته للعالم بالأبيض والأسود وروح الدعابة التي تنعكس في رسوماته.