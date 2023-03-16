«الشارقة القرائي للطفل» ينطلق 3 مايو المقبل

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن انطلاق فعاليات الدورة الـ 14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، في الفترة من 3 حتى 14 مايو المقبل، بمركز «إكسبو الشارقة»، مقدماً على مدار 12 يوماً أحدث إصدارات كتب الأطفال وسلسلة من الأنشطة والرسوم والعروض الفنية والمسرحية والأدائية المتنوعة.

مشاركات

ويستضيف المهرجان في دورته المقبلة أبرز ناشري كتب الأطفال والناشئين، ويشارك في فعالياته عدد من المبدعين والفنانين والرسامين الذين ينقلون خبراتهم في مجال أدب الطفل من خلال برنامج ثقافي وفني إلى جانب سلسلة ورش عمل يقدمها نخبة من أفضل المدربين الذين يجمعون الصغار على العلم والمعرفة والترفيه.

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «يجسد مهرجان الشارقة القرائي للطفل رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، نحو الاستثمار بالإنسان بوصفه عماد أي مشروع نهضة حضارية شاملة، وخاصة الأطفال الذين يمثل الاهتمام بمعارفهم وتطوير مهاراتهم خطوة جوهرية تجاه تحقيق التطلعات التنموية لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة».

مواهب

وأضاف العامري: «يستكمل المهرجان جهود الشارقة في النهوض بوعي أجيال الغد وإتاحة الفرصة أمامهم ليكتشفوا مواهبهم من خلال القراءة واللعب ومختلف الفنون التي تمهد الطريق أمام الأطفال للإبداع والمراهنة منذ الصغر على المعرفة كأداة لنمو الوعي وتطوير الذات وتكوين الشخصية النافعة لنفسها ومجتمعها، ونتطلع لأن يكون المهرجان هذا العام بمثابة منصة لتبادل الخبرات والتعاون بين المبدعين والفنانين والناشرين في مجال كتاب الطفل، لما لهذا القطاع من أهمية في تأسيس قراء المستقبل».

عروض

وأوضحت خولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل، أن الدورة الـ14 من المهرجان ستكون غنية بالفعاليات والعروض والورش التي يؤكد من خلالها المهرجان رسالته في دعم الارتقاء بالمحتوى المخصص للأطفال والناشئين في المنطقة والعالم، وتقديم أنشطة تسعد الأطفال وعائلاتهم وتحفزهم على استكشاف طاقاتهم ومواهبهم، وهذا ما يسعى إليه المهرجان الذي أصبح منصة رائدة لناشري كتاب الطفل والمبدعين من مؤلفي أدب الطفل والفنانين المتخصصين برسوم كتب الأطفال.