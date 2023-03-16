أحلام بلوكي رئيساً تنفيذياً لمؤسسة الإمارات للآداب

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلن مجلس الأمناء لمؤسسة الإمارات للآداب، تعيين أحلام بلوكي في منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وتتولى أحلام، إضافة إلى دورها الرئيسي كرئيس تنفيذي للمؤسسة، إدارة مهرجان طيران الإمارات للآداب، كما تشغل منصب المديرة الإدارية لدار «ELF» للنشر.

وخلفت أحلام بلوكي، إيزابيل أبو الهول التي أسست مؤسسة الإمارات للآداب، ولدعم هذه المرحلة، ستستمر إيزابيل أبو الهول بالعمل مع المؤسسة بدور مستشارة وعضو في مجلس الأمناء.

وقالت أحلام بلوكي: أود أن أعرب عن امتناني بتولي زمام الأمور كرئيس تنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب من بعد إيزابيل أبو الهول، فقد كانت فرصة التعلم منها على مدى السنوات الأربع الماضية لا تقدّر بثمن.

وأضافت: إن هدفي الرئيسي من قيادة المؤسسة هو تعزيز مكانتها والمواصلة في البناء على إرثها الحافل بالإنجازات، وأن تكون نقطة الانطلاق نحو تحقيق المزيد من النجاحات. توسعت المؤسسة منذ تأسيسها لتتجاوز كونها المنظم لمهرجان أدبي سنوي، وتصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام البيئي الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يركز على إثراء القطاع الثقافي والإبداعي، ويسهم في دعم المواهب المحلية وإبراز إنجازاتها وتقديمها إلى العالم. أتطلّع إلى قيادة الفصل التالي من قصة المؤسسة.

وقالت إيزابيل أبو الهول: يسعدني أن أضع المؤسسة بين يدي أحلام بلوكي الأمينة؛ إذ إنها شابة شغوفة أثبتت نفسها من خلال إدارة مبادرات ومشاريع جديدة تصب في النمو الاستراتيجي للمؤسسة على نحو ناجح ومستدام. ومع دخول المؤسسة عقدها الثاني، تظل رسالتنا ثابتة، وهي غرس محبة القراءة.