مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يحفز طالبات جامعة زايد

المصدر: دبي ــ البيان

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استضافت جامعة زايد بدبي، تحت رعاية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ندوة بحثية، وحفلاً لتكريم الطالبات الفائزات في برنامج مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للدراسات الإماراتية والتراثية.

ويعتبر برنامج مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للدراسات الإماراتية والتراثية مسابقة بحثية لتشجيع وحث الطالبات على تقديم بحوثهن باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يتم عرضها بعد ذلك على أساتذة متخصصين في المجالات التي تتناولها الطالبات، ليخضع كل بحث لعملية التقييم قبل إصدار النتائج النهائية، وتحديد أسماء الفائزات وتكريمهن.

وأشاد عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالمستوى الثقافي والأكاديمي للطالبات، وتوجّه بالتهنئة للفائزات بالأبحاث.

وقال بن دلموك: شراكتنا مع جامعة زايد شراكة مستدامة واستراتيجية، نمتلك الرؤية والأهداف نفسها في تقديم المعرفة لعيالنا.

وتم تكريم الطالبات اللواتي فزن بالمراكز الثلاثة الأولى، وتسليم الجوائز لهن. وفازت بالمركز الأول عيدة سنان المهيري، بينما فازت بالمركز الثاني خولة محمد المهيري، وكان المركز الثالث من نصيب عائشة حمد سالمين.

كما كرم بن دلموك اللجنة العلمية التي عملت على تقييم البحوث، وأعضاء مجلة «إضاءات إماراتية».