ملتقى أيام الشارقة المسرحية يناقش دور «أبو الفنون» في حماية البيئة

المصدر: الشارقة ــ البيان

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قدم الملتقى الفكري المصاحب للدورة «32» من أيام الشارقة المسرحية، الذي جاء تحت عنوان «المسرح والبيئة»، ونظم الثلاثاء، سبع أطروحات لاقتراح أفق مغاير للمسرح في تعاطيه مع منظومة البيئة واستدامة المحافظة عليها، وشهدت جلسات الملتقى التي أدارها الفنان الإماراتي عبدالله مسعود، دسامة في الطرح، وعمقاً في الرؤى، أثرتهما أوراق كوكبة من الباحثين بمقر إقامة الضيوف.

في ورقته الموسومة «من المسرح البيئي /‏‏‏‏ الإيكولوجي إلى المسرح الإيكوصوفي»، قارب د. فهد الكغاط (المغرب)، حزمة منطلقات، صيغ وقضايا نقدية بيئية.

وأشارت د.دينا أمين (مصر)، في ورقتها «مسرح البيئة والمسرح الملتزم» إلى أنه من المفارقات الغريبة أن فكرة إنشاء «مسرح ملتزم» جاءت من الفلسفات الوجودية، أو أفكار مسرح البرج العاجي في منتصف القرن العشرين.

في ورقته «المسرح أمام التغيّر المناخي»، أشار د.جورج مطر (لبنان)، إلى أنّه وسط ما هو جار حول التدهور البيئي وتداعيات الاحترار العالمي.