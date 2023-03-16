«محمد بن راشد للمعرفة» و«الإيسيسكو» تتعاونان لتعزيز أداء دول المنظمة

المصدر: دبي ــ البيان

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أبرمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، اتفاقية تعاون لتضافر جهود الجانبين وتوظيف خبراتهما في تعزيز أداء الدول الأعضاء في الـ«إيسيسكو» ضمن مؤشر المعرفة.

وقّع الاتفاقية جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، بحضور الدكتور هاني تركي، مدير مشروع المعرفة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأعضاء فريق عمل المؤسسة وعدد من مديري إدارات المنظمة. وقد وقعت الاتفاقية خلال لقاء عُقد في العاصمة المصرية القاهرة أخيراً.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «نتشرف بإبرام هذه الاتفاقية مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ونتطلع قُدماً لتطوير آفاق تعاوننا الثنائي مع إيسيسكو، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم مسارات التنمية المعرفية، وتعزيز أداء دول المنظمة في مؤشر المعرفة العالمي، الذي بات يشكل خريطة طريق للمؤشرات والأبحاث والدراسات المعرفية على نطاق عالمي، وأساساً متيناً تُبنى عليه استراتيجيات وخطط سد الفجوات المعرفية ودفع عجلة التنمية. ونؤكد في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حرصنا على المشاركة في الجهود الدؤوبة والمبادرات الرائدة التي تقودها منظمة الإيسيسكو».