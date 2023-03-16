«المندوس» في رمضان.. ترفيه ومتعة وجوائز

المصدر: دبي – فادية هاني

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يعود برنامج المسابقات الترفيهي المعرفي «المندوس» على شاشة سما دبي يومياً في رمضان، ليقدم لمحبيه وجبة دسمة من الأسئلة والمسابقات والجوائز الكبرى المتنوعة.

وقال مقدم البرنامج، الإعلامي عبدالله إسماعيل لـ«البيان»: «إن برنامج المندوس له قصة طويلة مع الجمهور، فهو يعرض منذ أكثر من 10 سنوات تقريباً على الرغم من توقفه لبضعة أعوام، إلا أن الجمهور كلما صادفني في مكان، لم يكف عن مطالبتي وسؤالي عن التوقيت الجديد لعودة «المندوس»، ولذا قررت الإدارة الكريمة في مؤسسة دبي للإعلام إعادة بث البرنامج استجابة لتلك الطلبات الجماهيرية».

وأشار إسماعيل إلى أن المسابقات الرمضانية في التلفزيون تعد طقساً احتفالياً، منوهاً إلى وجود المسلسلات والدراما بكل تأكيد، إلا أنه من الصعب وجود عمل تلفزيوني يجمع العائلة كلها صغاراً وكباراً كما يفعل برنامج «المندوس»، فالأب والأم والأبناء جميعهم يتابعون ويتفاعلون مع المشاركين ويحبون المشاركة أيضاً بهدف الربح والتنافس، موضحاً أن البرنامج يعتمد بشكل أساسي على الكلام اليومي العفوي واللهجة الإماراتية، وذكريات رمضان، والأكلات الشعبية، بالإضافة إلى المسابقات والأسئلة.

ويعد «المندوس» برنامجاً اجتماعياً تفاعلياً في قالب تراثي يجمع الترفيه والحياة الاجتماعية وأيضاً التقنيات الحديثة في وقت واحد وبأسلوب فريد، مشيراً إلى أن البرنامج يلامس قضايا الناس والمجتمع.

قالب واحد

أضاف إسماعيل في تصريحاته لـ «البيان»: كل سنة نحرص على أن تكون لدينا جوائز جميلة وجيدة وكبيرة، لكن هذه السنة لدينا جائزة كبيرة جداً لا يمكنني الإفصاح عنها حتى قدوم شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى جوائز يومية كبرى في هذا العام. الجوائز دسمة كون هدفنا أن نسعد ونفرح الناس.

أصالة

كما سيعود البرنامج بروحه الشعبية التي تضيء على عوالم البيئة الإماراتية، وفي الوقت نفسه ستكون التكنولوجيا حاضرة، لتسلط مواضيع البرنامج الضوء على استشراف وروح المستقبل في الإمارات، بحيث يتم دمج أصالة الماضي وألق الحاضر وروح المستقبل في قالب واحد.

فريق إماراتي

وعن فريق العمل المشارك له هذا العام، أفاد عبدالله إسماعيل بأن الفريق كله إماراتي، الإعداد والتقديم والإخراج، معرباً عن اعتزازه بالشباب الإماراتيين الذين يشرفون على إعداد وتقديم وإخراج البرنامج وتكاملهم في العمل مع الإخوة العرب العاملين في الأمور التقنية، ففي الإخراج سيكون محمد النجفي، وتقود فريق الإعداد نجود السويدي.

وسيستمتع متابعو البرنامج بالمسابقات على مدار ساعة كاملة، وستتكفل برامج أخرى في القناة بتقديم ومحاورة مختلف الشخصيات والضيوف.