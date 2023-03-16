مهرجان دبي للكوميديا.. حلة أبهى وعروض أكثر طرافة

المصدر: دبي - البيان

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يعود مهرجان دبي للكوميديا بدورته الجديدة لعام 2023 بحلة أبهى وأكبر من جميع دوراته السابقة، ليمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بمجموعة مميزة من العروض الكوميدية المسلية الحافلة بالطرافة والضحك. وتستضيف دورة هذا العام مجموعة رائعة من النجوم، بمن فيهم «جيمي كار» و«دارا أوبراين» و«ذاكر خان» والثنائي الرائع «جوان ماكنالي» و«فوج ويليامز»، نجمتا البودكاست الشهير «ماي ثيرابيست جوستيد مي».

ويُقام المهرجان بتنظيم من فعاليات دبي، وإنتاج «براج» و«لايف نيشن» و«دي إكس بي لايف»، في عدة مناطق من دبي، بما فيها دبي أوبرا ومسرح مول الإمارات وكوكا كولا أرينا وغيرها. وتستمر فعاليات مهرجان دبي للكوميديا من 12 حتى 21 مايو المقبل، حيث يستضيف أشهر نجوم الكوميديا وأكثرهم شعبية من مختلف أنحاء العالم.

ويلبي المهرجان أذواق الجميع مع مجموعة متنوعة من عروض الكوميديا الارتجالية والبودكاست المباشر وغيرهما من الفعاليات الحافلة بالمتعة والضحك.

وأعلن المهرجان عن عدد من عروضه المرتقبة، بما في ذلك: «دارا أوبراين» الذي سيقام 15 مايو في دبي أوبرا، ويُعد «دارا أوبراين» أحد أبرز نجوم الكوميديا في أيرلندا ويمتاز بسرعة البديهة والذكاء الحاد، ويقدم لجمهوره فرصة الاستمتاع بعرض مليء بالمتعة والتسلية.

ويضم المهرجان كذلك عرض «جيمي كار»، الذي سيقام 16 مايو في دبي أوبرا، ويضفي «جيمي كار»، أحد أشهر نجوم الكوميديا في المملكة المتحدة، بفضل ما يمتاز به من روح الدعابة اللافتة والذكاء الحاد.

وتستضيف دبي أوبرا خلال المهرجان العرض الكوميدي الشهير «ماي ثيرابست جوستد مي» يوم 17 مايو، حيث يقدم الثنائي الكوميدي المتميز، «جوان ماكنالي» و«فوج ويليامز» مزيجاً فريداً من الفكاهة والأسلوب الشيق في رواية القصص.

ويحظى معجبو الفنان الكوميدي الهندي الشهير «ذاكر خان» بفرصة الحصول على جرعة من الضحك والتسلية على مدار 150 دقيقة خلال المهرجان، حيث يقدم أحدث عروضه باللغة الهندية يوم 14 مايو في دبي أوبرا.