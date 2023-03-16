«ليالي الفن» في دبي .. إبداعات روحها الاستدامة

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعود اليوم فعالية أمسيات «ليالي الفن» الشهيرة في نسختها الخامسة عشرة تحت شعار «الفن من أجل التغيير: بناء مستقبل مستدام»، وتمتد الفعالية على مدار يومي 16 و17 مارس الجاري إلى قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي، الوجهة الحضرية النابضة التي تسعى إلى تعزيز الثقافة والمجتمع.

وتركز نسخة هذا العام على التأثير الإيجابي للفن في تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وإلهام الفنانين للمساهمة بشكل فاعل في إحداث التغيير المنشود من خلال أعمالهم الفنية الملهمة.

يركز شعار «ليالي الفن» هذا العام على التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز ركائز الاستدامة انسجاماً مع أهداف الطريق إلى «كوب28»، إذ يسعى الحدث إلى منح الجمهور منصة فريدة للتعرف عن كثب على أبعاد الاستدامة والتفاعل معها عن طريق الفن.

وتستضيف الفعالية مجموعة من الأعمال الفنية المميزة لمجموعة مختارة من الفنانين العالميين والمحليين، تشمل المصور والفنان الإماراتي المبدع جاسم العوضي؛ وعابدة فياض التي تعكس أعمالها الفنية التناغم مع الطبيعة؛ وغاليري «إنسايد ذا بوكس» الذي يقدم أعمالاً فنية باعتماد الرموز غير القابلة للاسترداد وباستخدام مواد مستدامة.

وتوفر أمسيات «ليالي الفن» أيضاً منصة مهمة لاستقطاب اهتمام جيل الشباب بالفن الهادف. وستُعرض هذا العام أعمال فنية لطلاب وطالبات من مدرسة «رويال جيلدفورد»، ومدرسة جميرا للبكالوريا، ومدرسة جيمس ولينغتون من دبي وقطر. كما سيتم عرض هذه الأعمال الفنية للبيع وسيعود ريعها مباشرة لرعاية أصحاب الهمم.