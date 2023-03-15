«إنفينيتي دي لوميير» يقدم رحلة فنية استكشافية

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلن إنفينيتي دي لوميير، أكبر متحف تفاعلي رقمي في المنطقة، عن اختتام معرض رايز فايبريشن الرقمي، أحدث معارضه وأكثرها تميزاً، يوم 30 مارس الجاري.

ويدعو المتحف ضيوفه خلال الأسبوعين القادمين، لزيارة المعرض للمرة الأخيرة، والاستمتاع بتجربة غامرة للحواس، حيث يمكنهم الانطلاق في رحلة فنية استكشافية، للتعرف إلى الأعمال الاستثنائية للفنانين جاودي وكاندينسكي وكلي، واختبار التجربة الرقمية الآسرة في معرض إنفينيتي دي لوميير.

ويتشارك الفنانون الثلاثة الشغف ذاته تجاه الموسيقى والإيقاعات، فتأسر الطاقة الدافئة في أعمالهم الفنية، قلوب الزوار، وتشكل لوحات فنية متكاملة، يحلو النظر إليها وسماعها. ويصطحب المعرض ضيوفه في رحلة فريدة وأخيرة، لاستكشاف عوالم الفنانين الثلاثة، والتعرف إلى أعمالهم الفنية، وذلك ضمن تجربة شاملة، تتيح للزوار فهم الأعمال واستكشافها، وحتى سماع مضمونها.

ويتألف المعرض الغامر للحواس من ثلاثة أجزاء، وتستغرق زيارة كل منها 15 دقيقة، ليحيط الزوار بعالم من التفاصيل الإبداعية، ويقدم لهم تجربة مفعمة بالمشاعر بأسلوب خيالي مميز، يتيح لهم التعرف إلى الفن والمشاركة في إبداع جماليته.

ويستضيف إنفينيتي دي لوميير تجربة اليوغا ضمن أجوائه المميزة والشاعرية، والتي تتميز بمؤثرات ضوئية وموسيقية فريدة، لتمنح الضيوف أقصى درجات الراحة والاسترخاء.