الفجيرة تطلق منحة «البدر» المالية لدعم مشاريع الكتابة

المصدر: الفجيرة ـ البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وضمن مبادرة البدر ـ في حب محمد صلى الله عليه وسلم، أعلنت حكومة الفجيرة عن منحة «البدر» المالية، التي تهدف إلى دعم مشاريع الكتابة قيد التنفيذ والنشر عن سيرة النبي محمد، أو دراسات حول جوانب من حياته ومناقبه بأسلوب أدبي راقٍ لائق ومحبب، ومعرفة موثوقة محكمة.

وتشمل المنحة أربعة فروع هي: السيرة بلغة عربية أدبية معاصرة، تبين إنسانية الرسول الأعظم وعالمية الرسالة التي حملها. ديوان شعر في مديح النبي، أخلاقه، مراحل حياته، مواقفه، حكمته، سلوكه. معاملاته. السيرة النبوية للأطفال واليافعين، بلغة بسيطة شائقة، ومعالجة مبتكرة ومحببة. تعريفاً به، وتأسياً بأخلاقه ومواقفه. إضافة إلى كتاب أو سلسلة كتب.

وتشترط المنحة أن تكون الأعمال المشاركة لم يسبق لها أنْ طُبعت في كتاب أو نشرت وأن تكون مميزة في لغتها ومنهجيتها حول التعريف بالنبي الأعظم وسيرته وتناول سجاياه ومآثره ومواقفه، والربط بين سيرته العظيمة وحاضرنا في معظم جوانب الحياة المعاصرة.

تجدر الإشارة إلى أنّ آخر موعد لاستلام الترشيحات هو 20 أبريل 2023، في حين أن النتائج ستعلن في ذكرى المولد النبوي 1445 سبتمبر 2023، وسيتم ترشيح ثلاثة أعمال في كل فرع من فروع المنحة، يحصل كل منها على 25000 خمسة وعشرين ألف درهم إماراتي. بعد ذلك يتم اختيار عمل فائز في كل فرع من فروع المنحة، ويحصل على دفعة ثانية 25000 خمسة وعشرين ألف درهم إماراتي، ودفعة أخيرة 50000 خمسين ألفاً (25000 ألف منها لدار النشر كحد أقصى في حال الترشيح من قبل دور النشر) بعد طباعة الكتاب الفائز وتقديم 100 نسخة مطبوعة.