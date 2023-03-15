المكتب الثقافي والإعلامي بالشارقة يناقش عوالم القيم المجتمعية

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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نظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، صالون الشارقة الثقافي «القيم المجتمعية... تتغير.. قراءة في ثبات القيم»، أدار الجلسة أ. صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي، وقدمها الكاتب الإماراتي عوض بن حاسوم الدرمكي.

وبدأت غابش الجلسة قائلة: «التغيير.. هذا المصطلح الذي نعيشه وعاشه الإنسان منذ أول الخلق، وهو ليس وليد اللحظة، وليد زمن التقنيات الحديثة والعلوم المتطورة، وبالرغم من أن بين تغيير وآخر في أزماننا الفائتة، كانت تقتضي مرور سنوات، بل ربما عشرات أو مئات السنين، حتى يتغير الحال، لكن في زماننا هذا، مع كل رمشة عين هناك تغيير».

وأضافت: «اليوم، وفي هذه الأصبوحة، نتوقف عند محطة التغيير، لنقرأ معاً مفهومه وأثره والأبعاد الاجتماعية والنفسية التي يواجه بها، ونطرح عدة محاور، منها مفهوم التغيير ومدى ضرورته لحياة البشر، والفرق بين التناغم والتعايش، وإمكانية التغيير للأحدث، مع الحفاظ على الثوابت من القيم والدين».

وبدأ الدرمكي حديثه قائلاً: «هل كل شيء قابل للتغيير، وهل يمكننا قبول التغيير في كل شيء؟ وإذا تحدثنا عن التغيير بشكل عام، فهو مستمر ولا يمكن أن يتوقف، لذلك يقال إن التغيير هو الثابت الوحيد، فحركة الحياة لا تتوقف، وهناك أمور تتغير من حولنا، ولا يمكننا التحكم فيها، فأنا مثلاً لا أتحكم في صحتي ولا قوتي، ولكن بالمقابل، يجب أن ندرك أن هناك جوانب غير قابلة للتغيير، ولا يجب المساس بها، فالإنسان، ومهما تغيرت من حوله الأشياء، عليه أن يدرك ضرورة الحفاظ على ثبات دينه وأخلاقه وقيمه».