برنامج بيبان التلفزيوني يختتم موسمه الثاني

المصدر: المنامة ـــ البيان

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أعلنت مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل والمنتجة لبرنامج بيبان التلفزيوني الواقعي المخصص لرواد الأعمال، عن اختتام الموسم الثاني من برنامج بيبان الذي يعرض من خلاله رواد الأعمال مشاريعهم لفرصة الاستثمار مقابل أسهم أمام لجنة من كبار المستثمرين الإقليميين، والذي تم عرضه على قناة تلفزيون دبي وقناة تلفزيون البحرين وقناة الراي، بالإضافة لمنصة الفيديو حسب الطلب الأولى على مستوى الإقليم، شاهد.

وتم تأسيس برنامج بيبان تماشياً مع مهمة مشاريع الأمل المتمثلة في تيسير فرص الاستثمار لرواد الأعمال الواعدين ومشاريعهم ذات الإمكانيات العالية والقابلية للتطور مع المستثمرين الاستراتيجيين في القطاع الخاص ممن يمكنه تسريع نمو هذه الشركات في الأسواق الإقليمية والدولية.

62 رائد أعمال



ونجح البرنامج من خلال موسميه الأول والثاني في تسليط الضوء على 62 رائد أعمال من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، وشارك فيه 28 مستثمراً ممثلاً للقطاع الخاص من دولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

ونجح «بيبان» في تسهيل الاستثمار المشترك في الفرص المحلية والإقليمية من قبل القطاعين العام والخاص جنباً إلى جنب، حيث تجاوز إجمالي الاستثمار 6.260.000 دولار أمريكي تم جمعها من قبل 30 شركة.

فرص

وشهد البرنامج منح فرص استراتيجية تفوق قيمتها الـ320 ألف دولار أمريكي مقدمة من 21 شريكاً استراتيجياً ذي قيمة مضافة في كلا الموسمين، حيث تمكن رواد الأعمال من الوصول إلى فرص مميزة لتطوير مشاريعهم في الجوانب التي يحتاجون فيها إلى أكبر قدر من الدعم، مثل التسويق والعلاقات العامة والمحاسبة والمبيعات، من بين أشياء أخرى كثيرة.

وإلى جانب الفرص الاستراتيجية، استفاد مشاركو برنامج بيبان من المعسكر التدريبي المكثف الذي تم تقديمه من قبل خبراء القطاع الريادي استعداداً للعرض على الموسم الثاني.

وواصل برنامج بيبان نموه وتحديثاته الجديدة عبر موسميه، فكان الموسم الثاني من بيبان أول برنامج تلفزيوني واقعي يعمل 100% بالطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط من خلال شراكة مشاريع الأمل مع الشركة القابضة للنفط والغاز ش.م.ب (مقفلة) وهيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين.

كما شهد الموسم الثاني من برنامج بيبان تقديم «منصة بيبان للتمويل الجماعي» التي تتيح للمشاهدين فرصة الاستثمار في مشاريع يؤمنون فيها بجانب مستثمري البرنامج من ذوي الخبرة، كما أن تقديم منصة التمويل الجماعي تجعل من بيبان أول برنامج تلفزيوني واقعي تفاعلي في العالم يتضمن عنصر التمويل الجماعي.

منصة استثمار

قال أيمن بن توفيق المؤيد، رئيس صندوق الأمل: «إن برنامج بيبان هو منصة استثمار إقليمية تعزز تدفق الصفقات عبر الحدود، موفرةً لفرصتي التمويل وتسليط الضوء لتسريع نمو المشاريع الواعدة بشكل استراتيجي من خلال الربط بينها وبين المستثمرين الإقليميين ممن يمكنهم توفير الوصول إلى معارفهم وخبراتهم القائمة على أرض الواقع لدعم توسعهم خارج الحدود المحلية».

وأضاف: «استطاع البرنامج أن يقوم بتثقيف وإلهام المشاهدين نحو اتخاذ ريادة الأعمال كمسار وظيفي ممكن، وفي الوقت ذاته أوضح حقيقة أنه لا توجد أي قيود على الابتكار والإبداع وقتما اقترن بالعمل الجاد والتفاني، واليوم، بعد نتائج الموسم الثاني، من سيقول لفتاة تبلغ من العمر 16عاماً إنه ليس بإمكانها أن تكون رائدة أعمال وتقوم بعرض مشروعها في برنامج تلفزيوني يعرض على أكبر القنوات في المنطقة، وأنه ليس بإمكانها أن تنجح في جمع التمويل من 4 مستثمرين استراتيجيين؟

من سيحد من طموح شركة من قطاع التكنولوجيا اللوجستية أنه لن يكون بإمكانها أن تحصل على شركة أحادية القرن من نفس القطاع إلى جانب أسماء أخرى بارزة تقوم بتوجيهها نحو النمو الدولي؟ بيبان الفرص مفتوحة للجميع، وسنواصل خطانا نحو تجسيد الأمل».

وقالت فجر صالح الباجه جي، المدير العام لمشاريع الأمل: «يسرني أن أختتم الموسم الثاني من برنامج بيبان مع نتائجه الرائعة والأثر الذي تركه على البيئة الداعمة لريادة الأعمال في المنطقة. في مشاريع الأمل، نشيد برواد الأعمال المشاركين، ويبقى هدفنا في الأمل هو تسهيل فرص الاستثمار الاستراتيجي في المشاريع ذات الإمكانيات العالية والقابلية للتطوير، إلى جانب القطاع الخاص من خلال برنامج بيبان».

وأضافت: «إن ما يميّز «بيبان» هو ما يقدمه لرواد الأعمال مما يمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم، سواء كان ذلك من خلال فرصة جمع التمويل، أو البروز على مستوى إقليمي، أو الفرص الاستراتيجية لتطوير المشاريع، أو التمويل البديل من خلال منصة بيبان للتمويل الجماعي السلسة، وبعد اختتام الموسم الثاني، نحن متحمسون لاستقبال رواد أعمال الموسم الجديد، ونتطلع لخلق المزيد من قصص النجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».