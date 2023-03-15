«حوار المعرفة» أول برامج «صحة دبي» في شهر القراءة الوطني

المصدر: دبي ـــ البيان

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قال عوض صغيّر الكتبي المدير العام لهيئة الصحة في دبي، إن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لمواكبة توجهات ورؤية دولة الإمارات وجهودها المستمرة في تعزيز ونشر ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة.

وأكد الكتبي حرص الهيئة للمشاركة الفاعلة في هذا الحدث الوطني، وتهيئة البيئة الداعمة والمحفزة للقراءة في مجال العمل لبناء مجتمع معرفي صحي، لافتاً إلى أهمية القراءة النوعية المتخصصة ودورها الفاعل في التنمية المهنية المستدامة، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لجعل القراءة أسلوب حياة في المجتمع الإماراتي بحلول العام 2026.

تجربة

جاءت تصريحات عوض صغيّر الكتبي خلال إطلاق الهيئة، فعالياتها وأنشطتها المتنوعة خلال شهر القراءة والتي استهلتها بندوة تحت عنوان «حوار المعرفة» شارك بها جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، تطرق خلالها إلى تجربته في البحث التاريخي وتحديداً في إمارة دبي. وحضر الندوة عوض الكتبي المدير العام للهيئة وعدد من المديرين التنفيذيين، ومدراء الوحدات التنظيمية وحشد كبير من موظفي الهيئة.

معرض

وأوضح خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات بهيئة الصحة بدبي، أن فعاليات الهيئة خلال شهر القراءة الوطني تتضمن عدداً من الجلسات والمحاضرات والمسابقات والندوات الحوارية والمبادرات المتعلقة بالقراءة المستندة إلى التكنولوجيا الحديثة.

كما تتضمن الفعاليات معرضاً للكتاب يستمر حتى نهاية الشهر الجاري بمبنى الهيئة بمنطقة الجداف، إضافة إلى عدد من المسابقات.