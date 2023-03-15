«دبي لينكس» يرسخ الإمارة عاصمة عالمية للإبداع

المصدر: دبي - البيان

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انطلق أمس مهرجان «دبي لينكس» الدولي للإبداع، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يقام بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي للإعلام التابعة لمجموعة تيكوم في مدينة جميرا ويختتم اليوم، في خطوة تسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للإبداع.

فرص

وتحتفي نسخة هذا العام من مهرجان «دبي لينكس»، بدءاً من حفل توزيع جوائز «دبي لينكس» المرموقة وصولاً إلى مهرجان «دبي لينكس»، بالأعمال الإبداعية المتميزة في المنطقة وتتيح فرصاً استثنائية للتعلّم والتواصل وتبادل المعرفة والتجارب الرائدة.

ويستضيف هذا الحدث نخبة من ألمع العقول المبدعة، لمناقشة أبرز التوجهات والمواهب التي تسهم في رسم مستقبل قطاع الإعلان والتسويق. ويتيح «دبي لينكس» للمشاركين مجموعة حصرية من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية الملهمة مع أبرز الخبراء في القطاع الإبداعي. وتلقي مدينة دبي للإعلام الضوء على ما تقدمه من إمكانات وفرص، من خلال تنظيم لقاءات خاصة مع أصحاب الأعمال الحرة، ونخبة من سيدات الأعمال في القطاع الإبداعي، والقائمين على المجتمع الإبداعي ككل.

وقال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام: «يشكل قطاع الإبداع اليوم ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. وتُعد دبي مركزاً إبداعياً عالمياً بفضل استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، وما توفره الإمارة من بيئة أعمال متكاملة جاذبة للشركات العالمية والإقليمية والمبدعين من جميع أنحاء العالم. نحن فخورون في مدينة دبي للإعلام بشراكتنا الطويلة والمثمرة مع «دبي لينكس»، والتي تعكس الجهود التي نبذلها لتسليط الضوء على مجتمعنا الإبداعي والاحتفاء بالتميز والإبداع محلياً وإقليمياً ودولياً».

ومن جانبها، قالت ثيا سكيلتون، مديرة مهرجان «دبي لينكس» العالمي للإبداع: «يسرنا أن نتعاون مع مدينة دبي للإعلام من جديد هذا العام، وبشكل خاص مع تنظيم هذا الحدث حضورياً بعد طول غياب. ويتضمن هذا المهرجان العديد من الكلمات الرئيسية الملهمة والجلسات الحوارية لطرح الأفكار المبتكرة ووجهات النظر المتنوعة لأعضاء لجنة التحكيم، يليها احتفال بالأعمال الفائزة خلال حفل توزيع الجوائز».

ويتضمن الحدث هذا العام كذلك مسابقة «لينكس» المخصصة للشباب، والتي يجري تنظيمها في حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم، بدعم من منصة «تيك توك».

ويحصل المبدعون الشباب من خلال هذه المنافسة على فرصة ابتكار حلول قابلة للتطبيق لتحديات قائمة فعلياً خلال 24 ساعة، علماً أنه سيجري الإعلان عن أسماء الفائزين في هذه المنافسة خلال حفل توزيع جوائز «دبي لينكس» المقرر اليوم.