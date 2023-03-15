«فنون العالم دبي».. روائع ثقافات المعمورة وحكاياتها

المصدر: دبي - البيان

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استقطب معرض فنون العالم دبي الآلاف من عشاق الفن والمبدعين في مركز دبي التجاري العالمي خلال أربعة أيام حافلة بالأنشطة.

وتضمنت الدورة التاسعة من المعرض الذي أقيمت فعالياته من 9 حتى 12 مارس الجاري، مجموعة من الفعاليات، برز منها عرض أزياء الهانبوك، الذي يستضيفه المعرض للمرة الأولى برعاية القنصل العام لجمهورية كوريا في دبي والجمعية الكورية للثقافة.

وارتدت عارضات الأزياء خلال الأمسية الحصرية الخاصة بكبار الشخصيات، مجموعة مذهلة من 50 زي هانبوك، برز منها زي بتصميم يحمل ألوان علم دولة الإمارات. وانضم إليهنّ في ختام العرض مون بيونج جون، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي، وزوجته كيم جيون.

وحظي عشاق الفنون والمبدعون من جميع الأعمار بفرصة المشاركة في مجموعة من الأنشطة الفنية التجريبية وغيرها من العروض التفاعلية الحية وعدد من الجلسات وورش العمل المتخصصة على مدى أربعة أيام. كما تضمن الحدث معارض متنوعة ونوعية، من بينها معرض «كوكب داخلي» للفنانة داريا روسكيك، وذلك إضافة إلى عروض لمجموعة من التجارب المستقبلية، بما فيها عرض لوحات فنية بتقنية الهولوجرام وفن الفيجيتال – phygital art الحديث الذي يجمع بين العالم الرقمي والمادي، إضافة إلى الفن الرقمي المشفَر NFT.

فائزون

واختتم المعرض فعالياته بحفل توزيع جوائز معرض فنون العالم دبي لتكريم الفنانين وصالات العرض تقديراً لهم على أعمالهم الفنية المتميزة، حيث فازت الفنانة التونسية نور بن زكور بجائزة أفضل فنان ناشئ؛ وصالة عرض ميس دي جاليري بجائزة أفضل معرض؛ والفنان المنفرد ماركو أوليفير صاحب صالة عرض ماركو أوليفير سكالبتشرز من جنوب أفريقيا بجائزة الفنان المميز؛ وعزام كمالي من صالة عرض زوان جاليري في إيران بجائزة أفضل عمل فني عن عمله الفني ثيرد ريفلكشن.

وشهدت مسابقة فناني المستقبل التي أطلقها المعرض لطلبة المدارس مشاركة مجموعة من المدارس من مختلف أنحاء الدولة بباقة متميزة من الأعمال الفنية تحت شعار المساواة والتنوع والشمولية. وفازت مدرسة ريبتون دبي بالمركز الأول عن فئة المدارس الابتدائية، في حين حلت مدرسة دورهام دبي بالمرتبة الثانية عن نفس الفئة، وأحرزت مدرسة جيمس مودرن أكاديمي المركز الأول في فئة المدارس الثانوية، بينما احتلت مدرسة هورايزن الدولية المرتبة الثانية. كما فاز 11 شاباً وشابةً بجائزة الفنانين الشباب التي تتولى تنظيمها بلاي آرت.

وحاز سهيل حسيني على جائزة روف عن فئة اختيار الجمهور – Rove Public Choice Award، وأحرزت جوليا مافليانوفا جائزة روف الكبرى – Rove Grand Winner. وتم اختيار ريما البشير من معرض ليفينيك جاليري – Livinc Gallery للمشاركة في دورة عام 2024 من برنامج الفنان المقيم.

شهادات تقدير

كما منح المعرض شهادات تقدير لكل من مجموعة K-Art للفنون كشريك ثقافي للمعرض ومون بيونج جون، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي، الذي حضر المعرض كضيف شرف لتسليط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية والعروض الحية والتقليدية والاتجاهات المعاصرة.

وقالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لإدارة المعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي: «يسرنا أن نشهد هذا الإقبال الكبير على المعرض ونسمع الأصداء الإيجابية من الجهات العارضة والزوار على حد سواء حول جودة الأعمال الفنية المعروضة والمجموعة المتنوعة من الأنشطة المتاحة التي استمتع بها الجميع خلال عطلة نهاية الأسبوع. نتوجه بالتهنئة لجميع الفائزين بجوائز معرض فنون العالم دبي، ونتقدم بجزيل الشكر إلى شركائنا والجهات العارضة تقديراً لهم على الجهود المبذولة بهدف تحقيق هذا النجاح الباهر في معرض هذا العام. ونتطلع لاستقبالكم مجدداً في دورة عام 2024».