«دبي أوبرا» تستضيف «أطرف رجل في العالم» السبت

المصدر: دبي ـ ريم الكمالي

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في مفاجأة لجمهور الكوميديا، يستضيف مسرح دبي أوبرا، في الثامن عشر من مارس الجاري، الممثل الإنجليزي الكوميدي جون كليز، البالغ من العمر 83 من عمره، لتقديم أمسيته التاريخية، التي تحمل سيرته الذاتية الحافلة بالأحداث الإنسانية، وبالمواقف الفكاهية الضاحكة عن كل ما صادفه في الحياة في مسيرة فنية زاخرة.

ذاكرة كليز تمثل ذاكرة أغلب الأجيال، فلم يغب كليز طوال حياته عن النشاط الفني والأكاديمي في إنجلترا وخارجها، حيث إنه كان حاضراً في مشاهد مبهجة تلفزيونية وسينمائية ومسرحية، وحتى السيرك، قدم خلالها العروض، التي رسمت ابتسامة عريضة في وجه جمهوره الضخم في العالم الغربي والشرقي.

أسهم كليز بحضور وإبداع منذ الستينيات من القرن العشرين، ومن خلال ظهوره كونه نجماً له تقديره، وأيضاً أستاذاً في الجامعة، فمن المفارقات أن تكون موهبته الكوميدية الكبيرة مع الشهرة الواسعة والممتدة، بأنه بالمقابل حاصل على شهادات قانونية بدرجة البروفيسور، ثم الحصول على منصب لرئيس جامعة، بالإضافة إلى حصوله على الدكتوراه في الآداب، ودكتوراه في علم النفس، ومع ذلك محققاً نجاحاً باهراً في الفن، ومستخدماً خبرته الأكاديمية والفنية في كتابة السيناريوهات والإنتاج السينمائي والتلفزيوني. من جهة أخرى، أسس جون كليز شركة إنتاج تصنع أفلاماً تدريبية مسلية، لخبرته وتمرسه في فن الكوميديا السوداء، والكوميديا المسرحية، والفكاهة السوريالية.

وأخيراً وبوصفه فناناً مخضرماً قدم خلال الخمسين سنة الماضية الكثير من الغناء الكوميدي، فلا بد أن لديه الكثير من الرؤية في الحياة، التي عاشها ليجدها شريطاً كوميدياً عابراً، لكنه شديد العمق، ليحتفي مسرح أوبرا دبي بهذه الخبرة، وتقديم أنواع من اللقطات الضاحكة أمام جمهوره في دبي عن حياته الحافلة بالفن والعلم والإنتاج لفنان يلقب بأطرف رجل في العالم.